Oltra recorda les "anomalies" de la llei electoral valenciana davant el nou projecte del Botànic

Oltra, també coportaveu de Compromís, ha remarcat que el projecte de llei registrat aquest dijous és un treball de Les Corts que afecta exclusivament la manera de repartir els escons.

Per tant, el Consell no té res a dir ara "més enllà del criteri que haja d'emetre" quan s'eleve la proposta. "En principi, és una cosa que ens agrada separar", ha subratllat en la roda de premsa després del ple de govern setmanal.

La titular d'Igualtat ha recordat que l'Estatut d'Autonomia del 2006 ja va eliminar la barrera electoral del 5%, un llistó que convertia la Comunitat Valenciana en "una de les poques autonomies juntament amb Canàries amb una circumscripció tan alta i dissociada".

Però, al seu juí, el més anòmal no és tant el percentatge com que es dissocia de la circumscripció electoral, ja que "pots aconseguir un 20% en una i no aconseguir representació". "Eixa dissociació resulta més lesiva des del punt de vista dels drets fonamentals i la representativitat", ha recalcat.

Sobre si la nova llei és necessària, ja que amb els últims resultats no entraria cap partit nou en Les Corts, Oltra ha destacat que les eleccions canvien cada quatre anys: "Sempre estaríem els mateixos, seria molt avorrit. No es pot fer projectes sobre els resultats electorals".

També ha posat l'accent que la pròpia legislació electoral afecta la manera de votar, la qual cosa suposa que "molta gent condiciona el seu vot en funció de no voler que el seu vot quede en va si no hi ha representació".

Més enllà de les eleccions, preguntada per si el Botànic advoca per limitar els mandats a un màxim de dos legislatures, la vicepresidenta s'ha limitat a afirmar que "el Consell no té opinió sobre això".