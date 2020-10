Maje i Salva declararan el pròxim dimarts pel crim del marit d'ella a Patraix (València)

La vista contra Maje i Salva va arrancar el passat 14 d'octubre i, malgrat que la seua declaració estava prevista inicialment per a l'endemà, es va ajornar després de sol·licitar-ho les defenses i es va posposar fins a practicar-se tota la prova que hi ha contra ells.

Ara, l'Audiència ha fixat la seua declaració per al dimarts, 27 d'octubre, i es reserva l'endemà per a la prova documental, que inclou audicions de gravacions, i dijous exposaran les parts les seues conclusions i informes. Divendres, segons la primera estimació, s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat popular.

La Fiscalia sol·licita una pena de 22 anys de presó per a Maje -amb l'agreujant de parentiu- i altres 18 anys para Salva, mentre que l'acusació particular eleva les penes fins als 25 anys en el cas d'ella i els 20 per a ell.