El 70% de las mastectomías que realiza el Hospital Vithas Vigo incluyen la reconstrucción mamaria inmediata

Así lo ha indicado el coordinador de la Unidad de Mama del hospital, el doctor Gonzalo de Castro, en un aula de salud virtual celebrada dentro de los actos del mes dedicado al cáncer de mama, y en la que también ha intervenido el director técnico de Análisis Clínicos de VithasLab, el doctor Tomás Camacho, que ha alertado de que las mutaciones genéticas que incrementan la posibilidad de padecer cáncer de mama, también aumentan el riesgo de sufrir cáncer de ovario, de páncreas o un melanoma en la piel.

El cáncer de mama es "el más frecuente entre las mujeres" y su incidencia aumenta "lentamente" cada año. Según los datos actuales, ha explicado Gonzalo de Castro, una de entre 8 a 13 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida, un incremento que "no se corresponde en la mortalidad", la cual "permanece estable o con tendencia a la disminución" debido a la detección precoz mediante los programas de cribado mamográfico y a los avances en el tratamiento de la enfermedad.

El doctor Tomás Camacho, experto en genética, ha destacado que entre un 5 y un 10 por ciento de los cánceres de mama son hereditarios, es decir, "consecuencia de uno o más genes mutados heredados de los progenitores, con una edad de aparición considerablemente inferior a la de los casos esporádicos".

En la mayor parte de los casos, esta mutación se produce en los genes BRCA1 y 2, dos genes que, en condiciones normales, "producen proteínas supresoras de tumores que ayudan a reparar el AND dañado y, por lo tanto, tienen el papel de asegurar la estabilidad del material genético de cada una de las células". Sin embargo, cuando esta proteína no funciona correctamente "implica que el daño al AND no puede repararse adecuadamente" y las células tienen "más posibilidad de evolucionar a un cáncer".

El director técnico de Análisis Clínicos de VithasLab ha precisado que esta mutación puede heredarse "de la madre o del padre, con una probabilidad del 50% de heredar la mutación", algo que no solo aumenta las posibilidades de padecer cáncer de mama, sino también otros tumores como el de ovario, páncreas o melanoma.

Con todo, el doctor Camacho García ha explicado que las pruebas genéticas se deben de realizar sólo en los casos que existan antecedentes familiares, y apunta que "conocer a las familias de alto riesgo es crucial en genética clínica oncológica". "El asesoramiento genético deberá darlo un profesional con experiencia en genética del cáncer que evalúe el riesgo hereditario en base a los antecedentes médicos familiares y personales", ha zanjado.

CIRUGÍA PROFILÁCTICA Y ONCOPLÁSTICA

El coordinador de la Unidad de Mama, Gonzalo de Castro, ha señalado que el abordaje actual del tumor mamario hereditario pasa por "detectarlo en sus fases más precoces, antes de que desarrolle síntomas y sea tratable con menor agresividad".

Para ello, ha recordado, las "armas fundamentales" para la detección precoz son la autoexploración, la exploración en consultas especializadas y el seguimiento con estudios de imagen. El doctor De Castro Parga ha mencionado también, como estrategias de prevención primaria para estas pacientes de alto riesgo, la 'cirugía profiláctica', es decir, eliminar los órganos antes de que se produzca el cáncer.

En este sentido, ha recordado que la mastectomía bilateral profiláctica reduce "significativamente", casi al 100%, el desarrollo de un cáncer de mama en las pacientes portadoras de mutaciones genéticas". "La mastectomía se debe realizar con la intención oncológica que permita eliminar la mayor parte del tejido mamario y, a su vez, que favorezca la realización de una reconstrucción inmediata, la cual se debe de ofertar a todas las pacientes que optan por esta estrategia preventiva de reducción de su riesgo de cáncer de mama", ha añadido.

El doctor De Castro ha señalado que el 47,3 por ciento de las intervenciones quirúrgicas realizadas en la Unidad de Mama de Vithas Vigo desde su creación, hace año y medio, corresponden a cirugías oncológicas y reconstructivas; frente a un 12,2 por ciento de cirugías de tumores benignos.

Asimismo, ha precisado que el 70 por ciento de las mastectomías oncológicas se realizan con reconstrucción mamaria inmediata, es decir, en la misma operación se coloca un implante. También en el 22 por ciento de las cirugías conservadoras (extirpación únicamente del tumor) se realizaron técnicas de cirugía oncoplástica, las cuales permiten mejorar los resultados estéticos de la cirugía conservadora convencional.

Por último, el coordinador de la Unidad de Mama de Vithas Vigo ha puesto de manifiesto la importancia, "cualitativa más que cuantitativa", de las cirugías de reducción de riesgo, que supusieron el 15 por ciento del total de las intervenciones oncológicas de mama. En todos los casos, se realizó reconstrucción mamaria inmediata.