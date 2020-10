Bibiana Fernández da su opinión sobre el rey emérito: "Es como Maradona"

Nunca ha tenido pelos en la lengua, aunque ello no signifique que, en lo tocante a sus amistades, haya preferido guardar silencio por respeto. Y Bibiana Fernández lo ha demostrado en la última entrevista que ha concedido, en la que es capaz tanto de defender, en un momento en el que es tan complicado, al rey emérito, como de preferir no inmiscuirse en los asuntos concernientes a Miguel Bosé, Nacho Palau y la filiación de sus cuatro hijos por vientre de alquiler.

La actriz y socialité de 66 años está de plena promoción de La última tourné, una obra con la que regresa al teatro el próximo 29 de octubre y en cuyo cómico reparto también están presentes desde Alaska y Mario Vaquerizo hasta Manuel Bandera, Marisol Muriel y Cayetano Fernández.

"Es una obra divertidísima. Somos unos pobres infelices a los que se les acaba una época en la que solo sobrevive Lina Morgan. Esta obra es un regalo", le ha comentado a Vanity Fair así como que le trae muchos recuerdos que la obra se represente en el Teatro Calderón.

"Debuté aquí con Juanito Navarro en 1978, pero no soy nostálgica", ha afirmado, así como explica cómo ve ella las medidas sanitarias y cómo estas afectan al mundo de la cultura: "Hay que apoyar el cine, el teatro, los bares y restaurantes siempre que se pueda. Son tiempos muy difíciles y la solidaridad es muy importante. Hay que acatar las normas. El mundo está patas arriba y lo único que tengo es agradecimiento para todos los que nos vengan a ver".

Empezó hablando del confinamiento y de cómo llevó el estado de alarma por el coronavirus en su chalet, en el que vive alquilada a las afueras de Madrid desde tuvo que abandonar su piso en la capital: "El dueño volvía y no tuve más remedio que marcharme porque no quería litigios y me vino Dios a ver porque tiempo después nos confinaron".

"Llevé bien el encierro porque lo que tengo es lo que me voy a llevar y lo demás son chaladuras. Esto lo aprendí con 17 años y lo he mantenido. Cuando vienen tres amigos a casa, ya me parece una orgía", ha intentado tomarse con humor la situación actual.

A la hora de ponerse seria, Bibiana Fernández ha tenido que responder cómo solucionó sus problemas con Hacienda y, aunque sigue pagando, sabe que es lo correcto y se siente mejor así: "Hay que pagar y eso es lo que he hecho. Ya me quitaron todo".

Para la exconcursante de Masterchef Celebrity, no tiene sentido opinar sobre lo que está ocurriendo con su amigo Miguel Bosé, Nacho Palau y sus cuatro hijos. "Eso son temas de pareja y no interfiero porque no me gusta que lo hagan con la mía", ha razonado, aunque sí que ha criticado la posición del cantante con respecto a la pandemia: "No comparto nada con él en este sentido. Tengo unos recuerdos preciosos y les tengo mucho cariño".

Donde no se ha cortado ha sido a la hora de hablar de Juan Carlos I y su huida a Emiratos Árabes, así como de la manera en la que, según ella, España se ha olvidado de lo que hizo durante el tiempo en que estuvo aquí: "Lo que digo es que se ha hecho una impugnación a la totalidad de su reinado".

"Ha sido un personaje fundamental en la Transición. Igual que los políticos de todos los colores: de Felipe González a Roca, pasando por Fraga, la Pasionaria, Herrero de Miñón, Suárez... Había un Parlamento rico con gente comprometida que conocía su oficio. Esto de ahora es 'maricón el último'", ha comparado.

"Juan Carlos hizo una gestión envidiable; que luego lo fastidiara es otro capítulo. Es como Maradona. ¿Ha sido el mejor jugador del mundo? Sí. Que luego se metiera de todo... También, pero eso no lo inhabilita. Y con el Rey pasa lo mismo", ha manifestado finalmente.