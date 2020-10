Mallada reclama a Barbón diálogo con la oposición y los sectores afectados antes de tomar medidas

Mallada, que se ha reunido con los representantes de Otea, la patronal del turismo de Asturias, ha incidido en que a nadie se le escapa la complicada situación que atraviesa el turismo y la hostelería y ha añadido que no se puede olvidar que el sector supone el 12% o 13% del PIB asturiano. Así ha indicado que su grupo está ya cansado de escuchar al presidente decir que dialoga con todos los sectores y que luego no se corresponden con la realidad.

"Se van a adoptar medidas drásticas y no hemos recibido ni una sóla llamada del presidente para decirnos cuales son sus planes ni me consta que los posibles cierres se hagan tras dialogar con los afectados", ha indicado Mallada, que ha insistido en que el diálogo con los sectores es clave.

La líder del PP asturiano ha insistido en que desde el Ejecutivo de Barbón se debería poner sobre la mesa un plan de rescate de los sectores afectados por las medidas sanitarias que son necesarias a adoptar, tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas. "Deben dejar de esconderse tras los ayuntamientos", ha manifestado Mallada.

Por su parte el presidente de Otea, José Luis Almeida, ha insistido en que los profesionales del sector que atraviesan una situación "crítica" no pueden estar enterándose de las medidas que les afectan de un momento para otro.

"No sabemos si mañana vamos a tener un cierre de los locales a las once de la noche, tenemos reservas, tenemos las neveras llenas y la mercancía en nuestros establecimientos y no sabemos lo que va a pasar, esto ya pasó el 14 de marzo y estamos igual", ha dicho Almeida.

Así ha indicado que si bien es cierto que desde Otea se habla con el Gobierno, lo cierto es que esa comunicación no sirve de mucho ya que lo que se hace necesario es ayudar al sector a sobrevivir. "No puede ser que nosotros hoy no le sepamos decir a nuestros asociados lo que pueden o no hacer mañana", ha indicado Almeida.

El presidente de Otea ha incidido en que el sector no está poniendo en tela de juicio las medidas sanitarias pero vuelto a reclamar un plan de reestructuración económico que ayude al sector similar al que ya se ha aprobado en otras comunidades como País Vasco o Galicia donde ya se han puesto millones en ayudas para salir adelante.

También ha indicado que sin ser científico se puede saber perfectamente que el ocio nocturno no es el foco de contagios porque "lleva meses cerrados" y ha insistido en que únicamente el 3,5% de los focos tiene origen en la hostelería. Por ello ha pedido respeto para el sector.