El Procicat aprueba cerrar los aparcamientos de cinco parques naturales catalanes cuando estén al 75%

El Procicat ha aprobado cerrar los aparcamientos de cinco parques naturales de Cataluña cuando estén al 75% para evitar aglomeraciones y que se vuelvan a repetir las imágenes del fin de semana pasado con coches aparcados en arcenes y aceras, según ha informado el conseller de Interior, Miquel Sàmper.

La medida afecta al Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, la zona volcánica de la Garrotxa y Poblet: "Los cinco lugares con más afectación la semana pasada". El conseller subraya que una vez se llegue a este 75%, se informará del cierre a través de redes sociales y paneles informativos y solo accederán a los parkings aquellos vehículos que ya estén haciendo cola hasta llenar el aforo. "No se podrá sobrepasar el aforo más allá de los parkings", ha dicho.

"La semana pasada vimos imágenes, en el Montseny de forma muy especial, de vehículos aparcados a los dos lados de las carreteras y esto podría provocar que en caso de emergencia los vehículos de los Bomberos no pudieran pasar", ha afirmado el conseller de Interior. Sàmper remarca que estas imágenes no se tienen que volver a producir y que, por eso, se han adoptado restricciones en el acceso a cinco zonas naturales de Cataluña para regular la afluencia.

En concreto, según ha afirmado, el Procicat ha aprobado controlar que no se exceda el número de vehículos estacionados en los aparcamientos de los cinco parques naturales "con más afectación la semana pasada": el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, la zona volcánica de la Garrotxa y Poblet. Pero la actuación no se limitará a cerrar los aparcamientos cuando ya estén llenos, sino que se hará cuando estén al 75%.

Según Sàmper, es una medida "muy importante" para controlar el acceso a entornos naturales: "Que la gente que quiera ir tenga muy claro que cuando el aforo de los parkings esté al 75% se dará la orden de cerrar, se informará mediante las redes sociales o paneles informativos, y ya no se podrá ir allá". La previsión es, pues, que se acabe de llegar al 100% con los vehículos que ya estén haciendo cola para acceder y el conseller remarca que en ningún caso se podrá superar el aforo "más allá de los aparcamientos".

El conseller ha explicado que es una decisión trabajada en coordinación con los departamentos de Salud, Territorio y Agricultura y las diputaciones titulares de algunos de los parques. El dispositivo se dirigirá de los del centro de coordinación de emergencias de Cataluña y contará con efectivos de los Mossos d'Esquadra, policías locales y voluntarios de Protección Civil y de la Cruz Roja.

Pese a este dispositivo para regular el acceso en los parques naturales, Sàmper ha pedido a los catalanes que se queden en casa esta fin de semana: "El Govern intenta no ser restrictivo, intentar ser pedagógico y que la gente se coresponsabilice para intentar parar la propagación de esta pandemia". "¿Se tiene que salir este fin de semana? La respuesta es no, aconsejamos no salir", ha añadido.

Y en caso de las personas que opten para hacer planes este fin de semana, recuerda que hay que cumplir con las medidas de mascarilla, distancia e higiene de manos, grupos estables y de máximo seis personas. "No es el fin de semana, ni este ni el siguiente, de quedar con amigos que hace un mes que no vemos", ha concluido.