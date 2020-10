Somos advierte de recortes y falta de coordinación de Educación con las escuelas infantiles

Somos asegura que por las informaciones de las educadoras, "no hay criterios de uso o no del comedor escolar, ni en cuanto a la limpieza de los uniformes, ni los patios de recreo". Taboada afirma que en las escuelas infantiles no están cubriendo las bajas, ni maternales, ni de larga duración.

Explica que a día de hoy en La Corredoria hay dos bajas sin cubrir, una de ellas maternal y una reducción de jornada. En La Florida dos bajas maternales y dos reducciones sin cubrir. En Montenuño hay sin cubrir una baja y dos reducciones. En el Dolores Medio: dos bajas (una maternal) y tres reducciones.

La portavoz de Somos considera que esto es especialmente grave en un sector en el que suele haber bajas laborales también por contagios de los niños y de las niñas a las educadoras. "El Ayuntamiento no está haciendo previsión de estas contingencias" denuncia, "en un momento en que la pandemia azota Asturias, estas cuestiones tienen que estar previstas y claras".

Taboada asegura que "esto es muestra de que la política de recortes del Bipartito continúa, sobretodo en educación, algo tan importante y tan prioritario".