Álvarez de Toledo: "Con Vox me distancian muchas cosas, pero podemos trabajar juntos" en defensa de la Constitución

20M EP

La diputada y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha manifestado que con Vox "me distancian infinidad de cosas, muchísimas, desde los inicios", y como periodista ha escrito "página duras" sobre este partido, "que suscribo" y como miembro del PP "he sido la más crítica, beligerante", pero también hay otras muchas cosas "que sí me pueden unir o pueden servir para trabajar conjuntamente en defensa del orden constitucional".