Amber Rose carga contra su expareja, Kanye West, por seguir acosándola diez años después: "Hermano, déjame en paz"

En menudos berenjenales se ha metido Kanye West este 2020, un año en el que no ha parado de acaparar titulares de todo tipo, desde la crisis de su matrimonio con Kim Kardashian hasta contraer el coronavirus, utilizar a los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos para burlarse o apoyar la lucha del pueblo nigeriano contra la brutalidad policial. Y eso por no hablar de cuando orinó en un Grammy...

Sin embargo, parece que el rapero es incapaz de olvidar su pasado y una de las personas más afectadas es su expareja, Amber Rose, con quien estuvo saliendo desde 2008 a 2010, y que ahora se ha hartado de que el autor de The Life of Pablo o Jesus is King siga hablando de ella.

Sobre todo porque lo hace en unos términos realmente nefastos, como la propia cantante de 37 años (los ha cumplido esta semana, el pasado día 21) se ha encargado de denunciar en una entrevista que ha concedido al canal de YouTube No Jumper.

Para Rose, que West siga intimidándola con maneras de acosador es una demostración de que el músico y productor no está bien. "Él me sigue molestando, me ha intimidado durante los últimos 10 años", ha declarado, poco antes de explayarse en su respuesta y poner ejemplos concretos y cercanos en el tiempo.

"Acaba de llamarme puta en un mitin. Diez años después. Déjame en paz. Yo no hablo de ti. Obviamente, su nombre aparece en mis entrevistas porque es una gran parte del porqué soy famosa, así que trato de dar buenas entrevistas y no me avergüenzo de eso, pero al mismo tiempo, es como, 'Hermano, déjame en paz'", ha confesado.

Para Amber Rose, Kanye West peca de narcisismo y no le importó echar mano de los dos años que pasaron juntos: "Eso es lo que suelen hacer los narcisistas, que compartes 2 años con alguien así, lo llevas alrededor del mundo, le compras todas las joyas, le gritas al mundo cuánto lo amas y luego la persona decide que así no es como quiere que sea su vida. Y yo opté por no hacerlo".

Como no se quiere quedar callada más tiempo y, además, están en Estados Unidos de elecciones, Rose ha explicado las razones de West para apoyar a Donald Trump, más allá de que como persona rica mire más por su riqueza que por lo que le pueda ocurrir a la población afroamericana.

"Puedo entender por qué le encanta Trump. Son como gemelos, la misma persona. Hay cosas que dice Trump y que yo misma me digo: 'Oh Dios mío, es Kanye'. Probablemente se ve a sí mismo en Trump y por eso lo apoya", ha finalizado.