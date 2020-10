Pleno.- La pandemia muestra "el acierto absoluto" que supone el Estado autonómico, señala Lambán

El jefe del Ejecutivo autonómico ha aseverado que "el autogobierno está permitiendo acercar las decisiones a los territorios, copiarnos unos a otros los aciertos y evitar los errores unos y otros", por lo que "está demostrando ser eficaz, como ocurre en otros países, como Alemania". Para Lambán "uno de los errores históricos" de Vox es su rechazado al sistema autonómico.

Ha señalado que el Gobierno de Aragón ha elaborado el último Decreto de medidas de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Ha considerado necesario reformar la Ley de Sanidad de 1986 para que "pudiéramos desarrollar nuestras medidas y no se llegue a una situación que me desazona, que en unos sitios los TSJ acepten unas cosas y en otros las anulen", lo que "a la ciudadanía no le produce tranquilidad".

Lambán ha recordado a Morón que en alguna comunidad donde gobierna Vox se ha decretado el toque de queda y, por otra parte, que se ha confinado alguna comunidad entera, añadiendo que el Gobierno de Aragón no podía quedarse "de brazos cruzados".

Por su parte, Santiago Morón ha espetado a Lambán que "las prisas de su Gobierno para aprobar las últimas medidas de control no han llevado a ninguna parte" y se ha creado "una situación demencial" en alusión a la diferente normativa autonómica, lo que ha atribuido a que "el Estado de las Autonomías está fracasado" y las comunidades se encuentran en un "limbo jurídico".

Ha opinado que la competencia para regular las alertas sanitarias debe corresponder al Estado. A su juicio, "ningún partido hubiera podido gestionar peor esta crisis", insistiendo en que "de las crisis se sale juntos y unidos, no cada uno por su lado".