La Generalitat publicará "cuanto antes" la resolución de 'toque de queda' y "no tiene problema" con el estado de alarma

20M EP

La Generalitat publicará "cuanto antes" la resolución de la Conselleria de Sanidad que declarará el 'toque de queda' de 00.00 a 06.00 horas hasta el 9 de diciembre en la Comunitat Valenciana. La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha señalado que "el producto no está acabado" todavía, por lo que ha defendido que "no depende de voluntad política": "No la estamos peinando", ha ironizado.