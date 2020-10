Monago sostiene que tras la moción de censura de Vox el PP se presenta como "un partido de gobierno"

"Ese es el Partido Popular, un partido centrado, un partido de gobierno y tiene, y ayer demostró, un presidente dispuesto y preparado para poder gobernar este país", ha recalcado Monago, para quien España "no se gobierna con una moción de censura" sino ganando las elecciones, y ese es el trabajo que hacen cada día "todos y cada uno" de los militantes, simpatizantes y cargos públicos del Partido Popular en el conjunto de España.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la sede del PP de Badajoz acompañado del presidente provincial y senador, Francisco Javier Fragoso, y los diputados nacionales Víctor Píriz y Teresa Angulo, en la que Monago ha resumido lo ocurrido este jueves en la Cámara baja con un mensaje de un "simpatizante" del PP, según el cual este viernes se siente "muy feliz" de pertenecer a dicha formación.

Un mensaje que, en su opinión, "resume muy bien" el sentir de una "inmensa mayoría de ciudadanos" del país o la región que se sienten "representados por el Partido Popular", ya sean afiliados, simpatizantes o votantes en "alguna ocasión"; como también lo resumen las llamadas que les están haciendo desde otras sedes de gente que quiere afiliarse al PP "con esa recuperación de la ilusión en el centro derecha que representa" y que, como ha apuntado, "también es un poco el colofón" a la intervención de Casado en el Congreso, que tilda de "magnífica" .

Un partido, ha continuado, que lleva "un tiempo" hablando de propuestas para mejorar los problemas de la sociedad española, como su alternativa a la reforma educativa, la propuesta de una Ley contra la ocupación, un plan de choque económico, un pacto de estado sanitario o la renovación del pacto de las pensiones, aunque "parece que en ocasiones eso de proponer soluciones a los problemas no resuena tanto como una moción de censura".

Y es que, para Monago, lo que pretendía dicha moción de censura es hacer una "tenaza" entre la formación política que la presentaba, Vox, y el Partido Socialista que está en el Gobierno, y ante ello Pablo Casado ha defendido que "la derecha que más le gusta a la izquierda perdió ayer la moción de censura".

Seguidamente, el presidente del PP extremeño ha asegurado que los 'populares' "no" se van a "despistar" y van a seguir proponiendo alternativas a los problemas de los españoles, "que son muchísimos" con una crisis económica "muy importante que se junta con una crisis sanitaria" y ante lo cual los ciudadanos "lo que quieren son respuestas a sus problemas, más que un encadenamiento de 'tuit' o de ocurrencias que duran unos segundos".

"NO" A ESA "ESPAÑA A GARROTAZOS"

"No queremos esa España a garrotazos, no queremos esa España en blanco y negro, no queremos una España de trincheras y no queremos, como dijo Pablo Casado, una España de ira y miedo, bastante miedo tienen ya los españoles, los extremeños, a la crisis económica, a perder el empleo el que no lo ha perdido, a contagiarse del virus las personas mayores o población vulnerable como para que encima la política y algunos políticos generen miedo en la sensibilidad de los ciudadanos", ha planteado José Antonio Monago.

Asimismo, y preguntado por si cree que se pueden ver afectadas las relaciones entre PP y Vox en lugares como la ciudad de Badajoz, José Antonio Monago ha abundado en que, en todo caso, deben preguntárselo a Vox, en lugar de a los 'populares', que "siempre" han tenido "voluntad de sumar", plantearon la iniciativa 'España Suma' o "siempre" han estado por el diálogo de fuerzas políticas "constitucionalistas".

"Esa voluntad la tenemos antes, la seguimos teniendo ahora, y por lo tanto nada tiene que cambiar", ha expuesto, para subrayar que desde el PP "siempre" están dispuestos a dialogar, "salvo con los independentistas" y "aquellas fuerzas que no son constitucionalistas, que en el espectro político español lamentablemente hay un buen ramillete".

"Siempre que podamos acordar, siempre que podamos sumar en defensa del interés general y de resolver los problemas de los ciudadanos, alejemos las discrepancias y busquemos los puntos de encuentro como, por cierto, hace el Partido Socialista con los de Podemos, que quieren terminar con la Corona y con el sistema que nos hemos dado todos, o con los nacionalistas radicales a los que todos los días les está haciendo un guiño", ha remarcado Monago.

"UNA MANIOBRA POLÍTICA"

Por su parte, Francisco Javier Fragoso ha expuesto sobre la moción de censura que "lo que era simplemente una maniobra política con la voluntad de ayudar a consolidar por un lado al Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos", y por otro la posición política de Vox, "se convirtió en un día importante para los españoles que vieron y pudieron visualizar cómo el Partido Popular, a través de Pablo Casado, representa la alternativa" frente a un Ejecutivo central "radical" que está llevando al país al "abismo" con medidas "equivocadas".

Frente a ello, Pablo Casado habló "de lo que le interesa a los españoles" y trasladó "esperanza" de que el PP representa "una alternativa" y los 'populares' están "preparados para coger las riendas del país y ayudar a sacar al país del abismo al cual nos están dirigiendo", ha agregado.

A preguntas de los periodistas sobre el tema, el también alcalde de Badajoz ha sostenido que lo que ocurrió este jueves en el Congreso "no" puede afectar a la gobernabilidad en la ciudad, cuyo equipo de gobierno lo forman PP, Ciudadanos y Vox; al tiempo que ha señalado que el portavoz de dicha formación en el ayuntamiento ha comentado este jueves en una emisora regional "que no iba a afectar en nada a la gobernabilidad de la ciudad".

Para Fragoso, PP, Cs y Vox representan "que hay una amplia, amplísima, mayoría sociológica de centro derecha que es en este momento lo que está gobernando y transformando la ciudad", y que les "importa" hacer cosas por solucionar los problemas de los ciudadanos, acerca de lo cual ha abundado en que "esta pelea de si más menos solo le interesa a alguien en Badajoz", al portavoz socialista, Ricardo Cabezas, a quien "le encantaría que hubiera inestabilidad" en la capital pacense.

También ha avanzado que, desde el gobierno local de Badajoz, se seguirán dedicando a gestionar de "la mejor forma posible" la pandemia y cree que la valoración de los ciudadanos al respecto "es muy positiva", y por otro lado a intentar solucionar las consecuencias que está trayendo en la ciudad, con medidas como tres millones de euros de ayuda a autónomos, o ayudas para familias "más necesitadas". "A día de hoy me encuentro muy satisfecho de todos mis concejales, de los 13 que me acompañan, y de las responsabilidades que ejercen", ha dicho.

Finalmente, y preguntado también por la suspensión de la regla de gasto, Francisco Javier Fragoso ha comentado que todos los ayuntamientos de España están "expectantes" para saber cómo les afecta esa suspensión y si el próximo martes en el Consejo de Ministros se articulan mecanismos, tras el "enrocamiento" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "en contra de los ayuntamientos, intentando quitarnos nuestros ahorros", a la vez que ha dicho que todos tienen "esperanzas" en que la ministra "se trague su orgullo" y este martes les dé instrumentos para "de forma inmediata" poder utilizar "parte" de ese dinero.