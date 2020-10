Cvirus.- Barceló diu que el toc de queda obeeix a "criteris epidemiològics que no estan relacionats amb la política"

En eixe sentit, ha incidit que les mesures que van a adoptar-se aquests pròxims dies estan preses d'acord a les dades epidemiològiques dels últims dies per a "protegir la salut de tota la població" perquè "la Comunitat Valenciana no vol esperar al fet que la situació empitjore". "No anem a demorar aquesta decisió perquè es tracta d'impedir que el virus seguisca transmetent-se", ha subratllat.

En concret, s'ha arribat a 2.189 hospitalitzats, encara que en les últimes hores tenim 766 persones ingressades. De la mateixa manera, ha apuntat que es va arribar a 386 persones en UCI i hui tenim 117 en les UCI. "Estem encara lluny dels pitjors moments de la pandèmia, però no volem tornar a eixa situació", ha indicat.

MARC LEGAL PER A LA RESTRICCIÓ DE MOVIMENT

Per açò, ha recordat que el president, Ximo Puig, ha encarregat a l'Advocacia de la Generalitat i a la Conselleria de Sanitat Universal l'elaboració d'una resolució que establisca la restricció de mobilitat nocturna en tota la Comunitat Valenciana, entre la mitjanit i les sis del matí.

La resolució es remetrà en les pròximes hores al TSJCV per a la seua validació perquè siga efectiva en els primers dies de la setmana pròxima, en principi fins al pròxim 9 de desembre. En qualsevol cas, ha garantit que s'informarà a la ciutadania amb temps suficient sobre l'entrada en vigor.

D'aquesta manera, en eixa franja horària solament podran transitar pel carrer aquelles persones que vagen a treballar, que tinguen una urgència mèdica o que es desplacen per a atendre persones depenents. La mesura busca limitar el principal focus de contagis: les reunions de caràcter social, els 'botellots' i les festes privades, que atempten contra la salut del conjunt de la ciutadania.