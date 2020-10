Los colaboradores de 'EP' hablan de cómo pueden afectar las nuevas restricciones en Madrid a los solteros

La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes nuevas restricciones a la movilidad para paliar la incidencia de la pandemia. La institución autonómica ha advertido la prohibición de reunirse con personas no convivientes, tanto en lugares públicos como en domicilios de 00.00 a 6.00 horas.

Los colaboradores de Espejo público han analizado este viernes en directo cómo afectaran las nuevas restricciones a los madrileños. Diego Revuelta ha querido aportar un nuevo punto de vista al debate y ha planteado la incógnita de cómo afectarán las nuevas medidas de movilidad a las personas que no tienen pareja.

El contertulio ha apuntado a que un tercio de la población española es soltera y que este tipo de medidas afectan, en mayor medida, a aquellas personas que no tienen pareja estable. "Ahora no se puede ligar", ha añadido Nacho Abad. El colaborador ha sido muy tajante con este tema, ya que el hecho de relacionarse con gente desconocida puede ser un peligro para el contagio de Covid-19.

El periodista Alfonso Rodríguez ha apuntado a que la policía no puede acceder al interior de una vivienda sin una orden judicial y que de esta forma no se puede demostrar cuántas personas se encuentran en el domicilio. No obstante, su compañero ha explicado que los agentes pueden montar una guardia hasta que los no convivientes salgan de la vivienda.

Diego Revuelta ha explicado, por último, que su intención no era desviar el debate sobre la posibilidad con gente nueva, sino que para aquellas personas que vivan solas será complicado tener relaciones sociales, incluyendo a amigos. La presentadora Susanna Griso ha corregido a su compañero y ha apuntado a que sí se podrá hacer vida social, pero durante el resto del día.