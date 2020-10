El marit de Maje va patir un atac "sorprenent", sense temps per a reaccionar i no es va defendre, segons forenses

Així s'han ratificat els facultatius en el juí que se segueix en l'Audiència de València davant un jurat popular per un delicte d'assassinat contra Maje, qui s'enfronta a 22 anys de presó, tal com li reclama la Fiscalia, i contra Salva, un amant seu i company de treball, presumpte autor material del crim. Per a ell el ministeri públic reclama 18 anys de presó.

Antonio, enginyer de professió, va morir a causa de la destrucció dels seus centres biològics vitals. Els òrgans més afectats per les diferents ferides d'arma blanca que va patir van ser el cor i els pulmons, han exposat els especialistes. En total, sis lesions greus.

La mort va ser "ràpida" i, en no haver-hi lesions de defensa ni de lluita, els forenses opinen que l'atac de Salva Antonio va ser "imprevist", "sorprenent" i sense temps per a reaccionar. A més, han indicat que l'atac va ser "dempeus", "cara a cara, un enfront de l'altre i sense capacitat de reacció", han insistit.

SENSE PROBLEMES PSICOLÒGICS

Durant la vista també han declarat en aquesta sessió forenses que han analitzat les capacitats dels dos acusats. Els experts proposats pel ministeri fiscal han destacat la "normalitat" de Maje i Salva, sense cap tipus de problema psicològic.

"La veiem com una persona normal, que sap el que fa en la seua vida i no presenta cap tipus de descompensació", han explicat respecte a l'acusada els pèrits, que han indicat que és una persona "forta per a aguantar la pressió a la qual està sotmesa". "És responsable i sap el que vol fer. No hi ha patologia mental", han subratllat.

Així mateix, han asseverat que l'acusada mostra "poca implicació emocional" i afectivament "pren distància de les coses que li envolten en un moment de la seua vida. És la seua forma de ser, una característica de la seua personalitat", han dit.

Sobre els fets, Maje va manifestar als pèrits que assumia l'encobriment però va negar haver planejat res. Els va comentar que amb la seua parella tenia discussions i va patir maltractaments en dos ocasions, però aquests punts no han sigut corroborats. També els va indicar diverses vegades que sa mare és una amiga "a la qui li explica tot".

D'altra banda, els forenses veuen a Salva sense cap disfunció psiquiàtrica rellevant ni afectació en la seua capacitat de conéixer els fets que se li atribueixen. "Cap dels seus trets arriba a ser desadaptatiu, no té un trastorn de personalitat ni cap malaltia", han ressaltat.

No li consideren una persona dominant, però sí depenent: "És una persona més prompte passiva, més prompte depenent que dominant", han explicat. L'acusat, en les seues entrevistes, va negar la participació de Maje en el crim i es va mostrar "fred i distant" amb l'assassinat: "Tenia una distant fredor", han descrit.

"EXTREMADAMENT SUBMÍS I INFLUENCIABLE"

A proposta de la defensa de Salva també han declarat aquesta jornada dos forenses que van examinar a l'acusat i que li han assenyalat com una persona "extremadament submís i influenciable" amb persones dominants.

A més, té una "necessitat" d'aprovació social: "És una persona bondadosa, que evita conflictes, és extremadament depenent, submissa i té forts desitjos de tindre l'aprovació dels altres", han advertit. "Té serioses dificultats per a actuar per si mateix, s'intimida molt i es coacciona amb la gent del seu voltant", han afegit.

"És una persona amb problemes a l'hora de manejar les seues emocions i estén a reaccionar de manera excessiva o a inhibir les seues emocions per a no desbordar-se. Sempre veu el millor dels altres i té una ira moderada, més prompte baixa", han postil·lat.

Preguntat pel motiu pel qual va poder cometre el crim, els forenses han indicat que "buscant l'aprovació d'algú o per a alliberar a Maje de la vida que portava. La seua percepció és que tenia una situació de risc", han afirmat. I quan ho va fer "no era conscient de la realitat, estava pensant en una altra cosa", han agregat.