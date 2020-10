El Govern no descarta el toque de queda en Cataluña y lo aplicaría sin estado de alarma

La consellera de Salut, Alba Vergés, no descarta el toque de queda y apunta que, si la Generalitat lo aplicara, lo haría sin estado de alarma. En declaraciones a TV3, ha dicho que si creen necesaria la medida para frenar los contagios de Covid-19, podrían seguir la vía de la Comunidad Valenciana, que prepara un decreto para aplicarlo por su cuenta. Ha añadido que Cataluña se dotó de un decreto ley que permite "poder tomar las medidas necesarias", sobre la limitación de la movilidad, y que para ello sí hace falta una autorización judicial.

Vergés ha apuntado que ahora se analizará el impacto de las medidas aplicadas hace una semana con el cierre de bares y restaurantes, entre otras restricciones, y ha hecho un llamamiento a contener la movilidad este fin de semana para evitar la imposición de nuevas medidas.

"Haremos una limitación de la movilidad, un toque de queda, lo que sea, sin descartarlo cuando lo creamos necesario", ha afirmado. Ha defendido que las decisiones tienen que venir de las autoridades de salud púbica "y no de una reunión interterritorial donde se diga que tendría que ser para todo el mundo igual, y sin que se aclare la forma jurídica". Y es que Vergés ha afirmado que este aspecto no se aclaró en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de este jueves y, en caso de que lo estuviera, se analizaría.

La consellera ha apuntado también que este toque de queda puede coexistir o no con el cierre de bares y restaurantes: "No ataría una cosa con la otra y veremos lo que puede pasar".

Aglomeraciones el fin de semana

Vergés también ha dicho que habrá que ver cuál es el cumplimiento de las medidas durante este próximo fin de semana y, si este es "muy estricto", se verá si algunas medidas se pueden "relajar" o, por el contrario, imponer otras nuevas. "Tenemos medidas aplicadas, si tenemos que aplicar otras nos tiene que venir desde el punto de vista más técnico, que las autoridades de salud pública nos digan la conveniencia", ha manifestado.

Vergés ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para limitar al máximo la movilidad y ha dicho que espera ver unas imágenes diferentes a las del fin de semana pasado, a raíz de las aglomeraciones producidas en la montaña, y ha asegurado que habrámás controles: "Nos jugamos mucho y esperamos que este fin de semana la gente haya podido ver que hace falta la contribución de todo el mundo", ha declarado.

Lo que sí ha descartado es un confinamiento perimetral, puesto que ha asegurado que ahora mismo la transmisión comunitaria es "generalizada" en Cataluña.

Por otro lado, ha respondido al investigador Oriol Mitjà que "no ha habido rifirrafe político en la gestión de la pandemia" y que el Govern "tenía claro que era prioridad gestionar la pandemia". "La ciudadanía no se merece esto y creo que no tenemos que entrar en polémicas en estos términos", ha dicho sobre las críticas de Mitjà hacia Vergés por su gestión de la emergencia sanitaria.

¿Elecciones en pandemia?

Por último, Vergés ha afirmado que el derecho a voto es fundamental y que se tienen que poder establecer todas las medidas necesarias que permitan celebrar las elecciones catalanas del 14 de febrero. "Lo último es siempre afectar a los derechos fundamentales". ha dicho.