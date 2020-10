Els hostelers xifren en 5,5 milions d'euros les pèrdues pel toc de queda a la Comunitat Valenciana

Sobre aquest tema, han apuntat que les xifres suposen "un nou colp" per a l'activitat de les pimes hosteleres, que, en aquests moments, suporten caigudes de facturació per "sobre del 50% pel que fa a 2019".

Segons dades recopilades pel col·lectiu, per cada hora menys d'activitat la mitjana es deixa d'ingressar una mitjana de 160 euros al dia, depenent del tipus de local i per zones. Sobre aquest tema, han recalcat que per a tancar a les 00.00, mitja hora abans, com a mínim, cal començar al desallotjament dels clients i la recollida de cadires i taules de terrasses.

A més de la complicada conjuntura per a l'hoteleria, són els locals d'oci els que es troben en una situació "més dramàtica", com a conseqüència de l'encadenament dels tancaments decretats per la Generalitat. Per açò, des de la Coordinadora, "considerem essencial que han de recuperar com més prompte millor la seua activitat en horari diürn i prestant servicis d'hoteleria per a evitar la seua ruïna definitiva".

PLA DE RESCAT REAL

De la mateixa forma, des del col·lectiu insisteixen que el sector necessita un pla de "rescat real", que contemple ajudes "directes i incentius similars" a les quals s'han engegat per a altres sectors, com el bo turístic llançat fa uns dies. "Els diners ha d'arribar a tot el teixit empresarial més vulnerable i afectat per la crisi", han reclamat.

En aquesta línia, ha mantingut que "les mesures jurídiques del Consell generen perplexitat entre les pimes i els treballadors del sector, ja que "veiem com s'acumulen mesures sense control ni capacitat d'avaluació de les mateixes, que fan que cada vegada tinguem menys confiança en la seua eficàcia".