¿Se puede salir y entrar de la Comunidad de Madrid a otras provincias?

Ante el aumento de los casos de contagio durante esta segunda ola de la pandemia causada por el coronavirus, tanto el Gobierno como la Comunidad de Madrid siguen barajando diferentes medidas para restringir la movilidad y las reuniones sociales no imprescindibles.

Este sábado 24 de octubre finaliza el estado de alarma impuesto por el Gobierno central y, por tanto, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado algunas medidas restrictivas que afectan a toda la región y, a su vez, otras que afectan concretamente a determinadas zonas básicas de salud.

Aun así, con la finalización del estado de alarma en Madrid, todas aquellas personas que no vivan en una área de salud afectada por las nuevas medidas, que impiden la entrada y salida de esos barrios, sí que pueden viajar a otras provincias.

Sin embargo, se desaconsejan todos los desplazamientos y las reuniones sociales que no sean imprescindibles y, además, hay que tener en cuenta que otras zonas de España sí que tienen restricciones para entrar y salir. Es el caso de Navarra, Salamanca, León, Palencia o algunas zonas de Andalucía, entre otras.

Las medidas de la Comunidad de Madrid pasan por prohibir las reuniones de personas no convivientes desde las 00:00 horas y hasta las 06:00 horas de la mañana. También, todos los establecimientos de hostelería cerrarán a las 00:00 horas, sin admitir clientes desde las 23:00 horas y, además, no se podrán reunir más de 6 personas, además de otras medidas específicas para las zonas básicas de salud anunciadas este viernes, de las que no se podrá entrar ni salir salvo casos justificados.