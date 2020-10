Cvirus.- L'Ajuntament de València estudiarà si "complementa" el 'toc de queda' amb "alguna decisió addicional"

Així ho ha explicat aquest divendres la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valia, a preguntes dels mitjans, en la presentació d'una campanya d'utilització de mascaretes reutilitzables per a cuidar el sanejament de la ciutat, després que en la nit de dijous el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciara que ha encarregat a l'Advocacia de la Generalitat i a la Conselleria de Sanitat Universal l'elaboració d'una resolució que restringisca la mobilitat nocturna en tota la Comunitat Valenciana entre les 00.00 i les 06.00 hores fins al 9 de desembre.

La resolució, que es pretén que estiga llista en un màxim de 48 hores, es remetrà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a la seua ratificació i que puga aplicar-se en els primers dies de la setmana vinent.

L'edil ha afirmat que l'Ajuntament "el que va a fer és esperar" a veure "quin camí es pren" en les pròximes 24-48 hores. "Sobre la base d'això, des del govern municipal veurem si es pot prendre alguna decisió addicional", ha reiterat.

Valia ha assenyalat que la restricció de la mobilitat nocturna és "una mesura d'impacte que podria ser suficient per a aquest moment", en un context d'"increment sostingut" de la incidència de la pandèmia en la ciutat. Ha matisat, no obstant açò, que "encara no estem en una situació tan mala com la d'altres comunitats".

"El que pretenem és treballar en coordinació amb les administracions i complementar les mesures. Sabem que una sola administració no va a poder evitar que es propague el virus per cap de les seues mesures, perquè les competències estan tan repartides en administracions que o ens coordinem o no va a ser efectiu", ha dit.

Ha afegit que, mentrestant, el consistori continua amb les mesures que "són molt efectives i que són competència municipal", com "la planificació de la neteja i desinfecció dels espais públics i l'organització d'efectius de protecció ciutadana".