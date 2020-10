Cultura.- El Museu de Belles arts de València adquireix 'Retrat de la tiple Isabel Brú' de Sorolla

20M EP

El Museu de Belles Arts de València ha adquirit el 'Retrat de la tiple Isabel Brú', el qual va ser pintat per Joaquín Sorolla l'any 1904. L'obra ha sigut subhastada per Christie's-Nova York per un import de 60.000 dòlars.