Cvirus.- Generalitat demana a l'Advocacia una resolució per a limitar la mobilitat nocturna des de la setmana vinent

La resolució, que es pretén que estiga llista en un màxim de 48 hores, es remetrà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a la seua ratificació i que puga aplicar-se en els primers dies de la setmana vinent. En cas que no siga així, Puig ha assegurat que "en absolut" es descarta adoptar cap altre instrument, com sol·licitar l'estat d'alarma, si bé ha subratllat que s'argumentarà "suficientment" la resolució perquè no es rebutge.

Així s'ha pronunciat Puig en una roda de premsa conjunta amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després del que ha qualificat com una "jornada intensa" en la qual s'ha reunit amb els síndics dels grups parlamentaris en Les Corts, la patronal d'empresaris, agents socials i sindicats i també s'ha celebrat un ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).

Així, encara que ha assenyalat que la Comunitat Valenciana té menys incidència que la majoria de les Comunitats Autònomes, "no estem bé" i en les últimes setmanes s'ha incrementat tant el nombre de casos com la pressió assistencial: un 45 per cent més d'incidència; un creixement del 97% de la xifra d'hospitalitzats a l'octubre i un 65% més de pacients ingressats en UCI.

En aquest context, i a pesar que ha advocat per "fugir de l'alarmisme" però també de la "irresponsabilitat", ha apuntat que els hospitals valencians van arribar a tindre 2.189 pacients hospitalitzats i 386 en UCI, i hui hi ha 776 i 117, respectivament, "estem a temps de prendre decisions i ho anem a fer". Els objectius són: frenar el virus, evitar l'adopció de mesures més dures i arribar a les setmanes prèvies al Nadal amb la millor situació possible davant l'augment de l'activitat comercial i mobilitat en aquestes dates.

Així, ha indicat que esperava una "solució comuna" en el Consell Interterritorial, "però no ha sigut així, i la Comunitat Valenciana va a prendre les seues decisions". "Anem a esperar al fet que es puga produir la decisió comuna però anem a esperar-los fent camí", ha afegit.

Per açò, Puig ha detallat que la mobilitat nocturna es restringirà per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana menys per a acudir a treballar, per urgència mèdica o per a atendre persones depenents. Ha assenyalat que s'"informarà a la ciutadania amb temps suficient" sobre l'entrada en vigor de la mesura que, en tot cas, ha apuntat que no suposarà "en cap cas" el tancament de la restauració ni afectació a l'economia i ha afegit que no és dura en termes econòmics "sinó raonable".