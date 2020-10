Detingut a Alacant el líder d'un grup que enviava marihuana i medicaments hipnòtics al Regne Unit i Irlanda

A més del paquet intervingut, els agents han trobat en els quatre domicilis registrats altres quatre quilos més de cabdells de marihuana, ja envasats, i 11.000 pastilles més. També s'ha localitzat enterrat en un jardí un revòlver, de la mateixa marca i model de l'utilitzat en l'assassinat d'una periodista que va tindre lloc a Dublín l'any 1996 i la possible relació de la qual s'està investigant, informa la Policia en un comunicat.

L'operació es va engegar l'any passat en descobrir que en la província d'Alacant, concretament a Torrevella i Oriola Costa, s'havia assentat una organització liderada per un conegut criminal irlandés.

Aquesta persona havia sigut investigada en el passat per diversos delictes i, fins i tot, havia complit 17 anys de presó per importar grans quantitats d'haixix. Alertats per aquesta situació, els agents es van posar en contacte amb altres cossos policials i gràcies a la cooperació policial internacional es va poder identificar la resta de membres de la banda.

Amb les primeres perquisicions es va descobrir que el grup s'havia especialitzat en l'enviament a l'estranger de substàncies estupefaents a través de correus postals. Concretament, intentaven evadir els controls amagant la droga en l'interior dels paquets que posteriorment remetien a Irlanda i el Regne Unit.

ENTREGA D'ARMES

A més, i gràcies a les tasques d'intel·ligència realitzats a Espanya en col·laboració amb agents irlandesos, es va saber que se n'anava realitzar una entrega d'armes a Irlanda per part de membres de l'organització assentats allí. L'operatiu va permetre finalment la confiscació de tres pistoles del calibre 9mm parabellum, carregades i llistes per al seu ús.

Gràcies al treball dels investigadors, es van aconseguir interceptar a Espanya quatre enviaments postals, en els quals es trobaven ocults quatre quilograms de marihuana i 15.000 pastilles. La investigació ha culminat amb la desarticulació total de l'organització criminal.

Han sigut arrestades les sis persones investigades, entre elles el capitost del grup i s'han realitzat quatre registres domiciliaris, on han sigut intervinguts altres quatre quilos més de cabdells de marihuana envasats, 11.000 pastilles, dos vehicles, deu dispositius mòbils de telefonia, diversa documentació comptable i postal, útils per a l'envasament al buit i manipulació de la substancia estupefaent entre altres efectes.

Al capdavant de l'organització es trobava un conegut criminal irlandés que va ser condemnat l'any 2001 a 28 anys de presó -dels quals va complir 17 després de recórrer la sentència- per importar grans quantitats d'haixix a Irlanda. Anys més tard, va rebre quatre tirs quan es trobava a casa del seu germà, encara que va aconseguir recuperar-se.

ASSASSINAT D'UN PERIODISTA

A més, els investigadors irlandesos vinculen a la seua organització amb l'assassinat d'una periodista que va tindre lloc l'any 1996 als afores de Dublín, on va ser tirotejada per dos individus que la seguien a bord d'una motocicleta.

Es dona la circumstància que en un dels registres realitzats a Alacant en el marc de la investigació realitzada ara ha sigut localitzat enterrat en un jardí un revòlver Colt Python, model que coincideix amb l'utilitzat per a acabar amb la vida de la periodista.

Els agents espanyols estan realitzant gestions amb la policia irlandesa per a determinar si es tracta de la mateixa arma.