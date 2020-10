Multa de 900 euros para el conductor fugado que mató a una niña de 4 años en Girona

El 16 de mayo de 2016, un conductor atropelló mortalmente con su furgoneta a una niña de 4 años e hirió gravemente a su madre, que transitaban por el arcén en lacarretera GI-532 de Bonmatí (Girona), y huyó poco después sin pedir auxilio. Cuatro años después, se ha dictado la sentencia por los hechos: el hombre tendrá que pagar 900 euros de multa como autor de un delito de homicidio imprudente menos grave, según ha avanzado este viernes el Diari de Girona.

El juzgado Penal número 5 de Girona ha concluido que en el accidente fue consecuencia de una distracción al volante y que en ningún caso ocurrió por conducir bajo los efectos del alcohol ni de forma temeraria, tal y como aseguraban las acusaciones. El acusado es un hombre de 44 años vecino de Bescanó (Girona).

Los hechos según la sentencia

El juez sentencia que el 16 de mayo de 2016 a les 14.55, el acusado circulaba por la carretera GI-532, y que momentos antes del accidente hizo maniobras al volante que dejaron marcas en el asfalto, pero “sin perder el control del vehículo”. Mientras el conductor se acercaba al lugar de la tragedia, un cruce entre el puente sobre el río Ter y la fábrica Casademont, la menor caminaba por el arcén con su madre y sus dos hermanos, en un recorrido que hacían diariamente para ir al huerto, y que lo hacían en un espacio adecuado de la vía y sin cometer imprudencias tampoco por su parte, según el magistrado.

A unos 70 menos del lugar de los hechos, el hombre se distrajo “unos segundos” para subir la ventanilla de la furgoneta que conducía, que era manual, lo que provocó que se saliera de la vía y atropellara a la niña y a su madre. Entonces el conductor paró el vehículo y uno de los hermanos de la menor se acercó hacia él para propinarle dos puñetazos que le hicieron caer al suelo. “Esto motivó que el acusado abandonara el lugar de los hechos”, expone la sentencia. La niña perdió la vida tras ser arrastrada por la furgoneta y la madre sufrió múltiples fracturas que le han dejado secuelas físicas y psicológicas.

Positivo en la prueba de alcoholemia

El aviso del accidente se recibió alrededor de las 15.01 horas en el kilómetro 10,4 de la GI-532. Los Mossos d’Esquadra iniciaron un dispositivo para localizar al conductor fugitivo, que fue interceptado una hora después, a pocos kilómetros del lugar del suceso, en el municipio de Bescanó, donde él reside. En aquél momento los agentes le practicaron una prueba de alcoholemia que dio positiva con 0,56 mg/l de aire espirado.

Atendiendo la petición del fiscal y la acusación, que pedían 4 años de prisión, el juez de Instrucción 3 de Santa Coloma de Farners envió al conductor a prisión comunicada y sin fianza, imputado por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol y drogas y omisión del deber de socorro.

El conductor detenido, que se tapaba el rostro con una manta, saliendo de los juzgados de Santa Coloma de Farners (Girona, el 18 de mayo de 2016. ACN

Mínima condena

El juicio tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, tras una larga instrucción múltiples paralizaciones, lo que habría favorecido que el juez haya aplicado un atenuante por dilaciones indebidas que habría rebajado la pena al mínimo aplicable, según informa el Diari de Girona.

Así, finalmente el magistrado ha absuelto al conductor de los delitos de conducción temeraria y de lesiones y rechaza la clasificación máxima de la pena que pedían las acusaciones. El hombre ha terminado siendo condenado solamente por un delito de homicidio imprudente leve con resultado de muerte, considerando que no se ha acreditado que el acusado fuera bebido durante el accidente ni que condujera de forma temeraria.

El motivo que sostiene la sentencia es que no se ha podido comprobar si el hombre ya iba bebido mientras conducía o si consumió más tarde, recordando que los agentes le practicaron la prueba de alcoholemia aproximadamente una hora después de la huida. De hecho, la mujer del acusado declaró que al llegar a casa "bebió whisky".

En cuanto a una posible conducción temeraria, el magistrado argumenta que no es demostrable que condujera por encima del límite de velocidad legal, ni que “el accidente fuera consecuencia de la conducción inadecuada del acusado”.

Sobre la fuga y omisión de socorro por parte del conductor, la sentencia concluye que fue provocada por la agresión del hermano de la víctima, aunque sí admite que el conductor no avisó a los servicios de emergencia. No obstante, el juez argumenta que “el acusado alegó que no encontraba el teléfono y que después de los hechos se puso muy nervioso, un hecho lógico después de un accidente de circulación”. La familia de la víctima ha asegurado que recurrirá la sentencia.