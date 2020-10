Dinos cómo es tu hijo... ¡y te diremos cuál es el disfraz de Halloween con el que debes sorprenderle!

Disfrazarse es uno de los pasatiempos favoritos de los más pequeños y no es necesario que sea Carnaval para que los niños abran el baúl donde guardan todo lo necesario para transformarse en lo que más deseen. Sin embargo, en el mes de octubre este juego se vuelve aún más interesante con la celebración de Halloween, en la que los pequeños se meten en la piel de terroríficas criaturas que, pese a su pequeña estatura, son capaces de dar mucho miedo. Por ello, es una de sus fiestas favoritas en la que, además, pueden disfrutar de recetas espeluznantes, de preparar manualidades terroríficas y de una tarde llena de juegos.

Aunque este año no pueden ir de casa en casa repitiendo aquello de “¿truco o trato?” y recibiendo a cambio una gran cantidad de golosinas, nada nos impide organizar una fiesta indoor en la que no falte de nada. Así, además de la decoración (con la que seguro nos quieren ayudar), podemos incluir en nuestra celebración juegos de lo más terroríficos y, por último, una película con la que concluir la jornada. Eso sí, lo que no puede faltar es el disfraz, puesto que es el primer paso para disfrutar de esta celebración acompañados de brujas, esqueletos, calabazas andantes y otros personajes espeluznantes protagonistas de esta festividad anglosajona. Para que los más pequeños puedan convertirse en ellos, en el catálogo de ToysRus hemos encontrado una gran variedad de propuestas para que este Halloween siga siendo especial. Bajo estas líneas seleccionamos tres opciones para que nuestros niños estén de miedo.

De esta selección, ¿con cuál te quedas?

Para pequeños diablillos. Con la comodidad que ofrece un pijama invernal y la diversión propia de los disfraces de Halloween, este traje es perfecto para que los más pequeños se inicien (sin miedo y con mucha ternura) en esta celebración. Cabe destacar que los detalles de los cuernos y las pezuñas sí son en relieve, mientras que la cola está pintada para asegurar que pueden sentarse con comodidad.

El disfraz de diablo, para bebés. ToysRUs

Las calabazas, ¡nunca fallan! No todos los niños disfrutan disfrazándose de personajes tenebrosos que, al caer la noche, les recuerden que la oscuridad les da bastante miedo. Por eso, siempre hay que tener a mano propuestas divertidas, aunque temáticas, con las que puedan disfrutar del arte de disfrazarse sin que les provoque terror. ¿Qué opináis de esta divertida calabaza para niños de entre ocho y diez años?

El disfraz de calabaza. ToysRUs

Para los que dar miedo sí es una opción. Si en Halloween no hay sustos, para ellos es como si no se hubiese celebrado; y es que todo lo que da terror (con moderación) les encanta. SI tu hijo pertenece a este club, imagina la cara que pondrá cuando vea que este disfraz de esqueleto brilla en la oscuridad. ¡La diversión está más que asegurada!

Disfraz de esqueleto, brillante en la oscuridad. ToysRus

