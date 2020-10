El portavoz del Equipo de Gobierno de Alcalá Guadaíra desmonta "la campaña de desprestigio lanzada por el PP"

El portavoz del Equipo de Gobierno ha considerado que el PP ha "tratado de airear un inexistente caso de nepotismo al no tener argumentos para criticar su gestión en el Ayuntamiento y para ello no han dudado en utilizar una noticia sin rigor ni veracidad", sobre la que Jesús Mora ya ha emprendido acciones legales.

En su comparecencia Mora ha detallado de manera pormenorizada "las falsedades sobre las que el Partido Popular ha querido sembrar sospechas, dando credibilidad a datos que para representantes públicos implicados con su ciudad tendría que estar claros".

"El PP de Alcalá de Guadaíra tendría que saber que en la ciudad no existen centro Guadalinfos y si Centros Públicos de Acceso a Internet (CAPI). Que estos centros están gestionados por entidades privadas, financiados por la Junta de Andalucía y no por el Ayuntamiento". Que "las subvenciones que el consistorio concede a la asociación que los gestiona se destinan a la atención a personas sin hogar o en situaciones de emergencia social y en ningún caso a materia de nuevas tecnologías". "Pero para conocer esto tendrían que trabajar por la ciudad y no utilizarla para sus ambiciones personales, como lamentablemente vienen haciendo", ha asegurado Jesús Mora.

El portavoz que ha recalcado que la literalidad de su comparecencia quedará recogida en el acta del pleno y que por tanto "ningún partido político ni medio de comunicación podrá argumentar la excusa de falta de explicaciones".

Explicaciones que por otra parte y en su momento ofreció la entidad que se encarga de desarrollar el proyecto de los CAPI en Alcalá de Guadaíra. En ellas, el gerente defendió que la mujer de Jesús Mora fue contratada como agente de innovación local teniendo en cuenta su currículum profesional y tras una evaluación en una entrevista de trabajo asegurando que el Ayuntamiento no había participado en el proceso de selección.

Finalmente, el portavoz del Gobierno ha denunciado como el PP, "ante la falta de argumentos y de soluciones a las demandas de los alcalareños, tratan de montar un circo político y busca manchar la gestión del Gobierno municipal por lo que les pido que dejen de contar mentiras", ha dicho. "Pueden insistir en no respetarme a mí pero, al menos, respeten la persona que comparte la vida conmigo y que tiene tanta o más valía como yo mismo", ha concluido.