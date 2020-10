La Comunitat Valenciana clareja aquest divendres amb temperatures que arribaran als 26º

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a aquesta jornada hi haurà predomini de cel poc nuvolós amb intervals nuvolosos en l'interior i a Alacant durant la primera mitat del dia, i en l'extrem nord de Castelló a la vesprada, on no es descarta alguna arruixada aïllada.

El vent anirà de fluix a moderat de component oest i les temperatures mínimes aniran en descens i les màximes en ascens. Així, la província d'Alacant tindrà una mínima de 15º i una màxima de 26; la de Castelló, de 14 i 26 respectivament; i la província de València tindrà una mínima de 15º i una màxima de 25º.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és baix en l'interior nord de Castelló i sud d'Alacant. En la resta de la Comunitat és alt.