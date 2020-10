Escupirse y otras costumbres que había en el rodaje de 'Los Hombres de Paco', según Hugo Silva en 'La Resistencia'

El actor Hugo Silva visitó La Resistencia, donde, quizá por la alocada forma en que se dan las entrevistas, acabó por confesar algunas costumbres bastantes peculiares que tenían en el rodaje de Los Hombres de Paco en su primera etapa, hace ya quince años.

Con el fin de que las escenas comenzaran con tensión, a veces "te tocaban los huevos justo cuando se decía '5 y acción'. Se dice siempre antes de empezar a grabar y empezabas la secuencia en tensión", explicaba el intérprete.

No era el único 'truco' para que al arrancar, la cámara no les pillara simplemente esperando. Según contó Silva en el programa de Movistar, "a veces nos escupíamos. Yo no sé por qué estoy contando esto... pero no rollo lascivo sino que cuando decían 5 y acción te escupían o escupías y entonces tenías que taparte y seguir la secuencia tapándote como si estuvieras buscando algo", rememora.

La Resistencia es el lugar adecuado para este tipo de anécdotas, sin duda, y lo demostró el presentador, David Broncano, recogiendo el guante, a tenor de la pandemia por coronavirus: "Era otra época eh, fíjate que la gente ha dicho 'madre mía'. Es triste que hayamos perdido eso, el poder escupir a la gente", bromeaba.

Sin embargo, la mala noticia llegó poco después: Hugo Silva estará en la serie, pero no de forma fija, si no esporádica. "Se está grabando Los Hombres de Paco", confirmaba. Sin embargo, él no será un personaje recurrente: "No saldré en toda la serie pero salgo". Y anunció que "estará el año que viene".