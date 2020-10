La doctora Li-Meng Yan, a Iker Jiménez en 'Informe Covid': "Voy a difundir el mensaje antes de que me maten"

Este jueves, Telecinco vivió una noche histórica con el programa Informe Covid de Iker Jiménez, quien entrevistó a la doctora Li-Meng Yan, una viróloga que huyó de China tras haber descubierto, según sus palabras, que el virus se originó en un laboratorio y que se liberó intencionadamente.

Esta era una esperada entrevista que el programa ha estado anunciando, sobre todo después de que diera unas sorprendentes declaraciones en verano a Fox News en las que habló incluso del peligro que corría por contarlo.

Esta primera entrevista a una televisión europea fue realizada por videollamada mientras ella estaba en un lugar indeterminado de Estados Unidos, donde se encuentra oculta y protegida por el FBI.

Y es que Li-Meng Yan aseguró que, tras marcharse de Hong Kong, el gobierno organizó rápidamente a la población de su ciudad natal para buscarla y también fueron a su casa para buscar a su familia.

La doctora, que trabajaba como viróloga en un laboratorio de referencia de la OMS en la Universidad de Hong Kong, contó que las autoridades usaron a militares expertos en redes para difundir bulos y mentiras sobre ella para desacreditarla y decir que era "poco más que una cuidadoras de hámsteres".

Aun así, ella va a continuar contando lo que sabe: "Como doctora y científica esto es lo que tengo que hacer. He tomado mi decisión. Sé que no me puedo permitir engañar a la gente".

"Lo que voy a hacer es difundir el mensaje tanto como sea posible y mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar", confesó a Iker Jiménez.

Sobre la supuesta creación del virus, Li-Meng Yan aseguró que "quisieron hacernos creer que se había reconvertido en la naturaleza saltando a un ser humano que se había infectado", y por ello habían "seguido una ruta sintética usando un coronavirus de murciélago como plantilla y manipulándolo".

Ella descubrió todo porque, a finales de 2019, la OMS le pidió que averiguara "qué había ocurrido exactamente en Wuhan con esa neumonía desconocida" que hubo y de la que sostiene que el Gobierno de China no dio toda la información que tenía.

"El gobierno no quería que la gente lo supiera. Esta información era confidencial", comentó sobre el número de pacientes mayor al que se contaba oficialmente. Ante todo lo que presuntamente descubrió, habló con sus superiores, quienes no colaboraron con ella: "Lee Poon, consultor de la OMS, me insistió una y otra vez que no podía cruzar la línea roja. Si lo hacía, me metería en problemas y me harían desaparecer".

"Puedo afirmar sin ninguna duda que el SARS-CoV-2 fue liberado a propósito", añadió Li-Meng Yan. "No hay forma de que haya escapado por accidente... Nuestro gobierno no es tan idiota. Es una gestión a nivel armamentístico".

Además, concluyó enumerando las diferentes características que lo hacían ser "un arma biológica sin restricciones" que es capaz de "matar a gran escala" como que se contagia a través del aire y que es resistente al medio ambiente.