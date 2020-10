Suspeses Expojove i les campanades, i perilla la Cavalcada

No va haver-hi Falles, tampoc Fira de Juliol i el Nadal no serà una excepció. La pandèmia del coronavirus ha alterat quasi totes les rutines i, si hi ha una que per la seua naturalesa resulta incompatible amb les mesures de seguretat i distància personal per a evitar els contagis, són les festes, per les grans aglomeracions que comporten.

L'Ajuntament de València va fer pública ahir la suspensió de la fira infantil i juvenil Expojove, un macroesdeveniment que cada Nadal congrega en Fira València a més de 100.000 persones al llarg d'aquest període vacacional, i de les campanades de la Nit de Cap d'Any que se celebren enfront del balcó de la Casa Consistorial.

Encara que el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, va parlar d'ajornament a l'any següent, la veritat és que enguany no hi haurà grans esdeveniments nadalencs “per responsabilitat” davant el “preocupant” increment dels contagis que es ve registrant en les últimes setmanes. “Des de la Regidoria de Cultura Festiva anteposem abans de res la salut de les persones i dels més xicotets de la casa”, va afirmar Galiana.

En qualsevol cas, fonts municipals apunten que des de l'Ajuntament es treballa per a fer les campanades des de l'edifici consistorial, “encara que siguen sense la tradicional festa que les ha acompanyades els últims anys, però sí que facilitant el senyal televisiu dels tocs de les campanes des de la plaça”.

De la mateixa manera, tampoc s'instal·laran els tradicionals mercats de Nadal de la plaça Ciutat de Bruges i del Cabanyal, “sempre per a evitar la propagació dels contagis i des de la responsabilitat2, va subratllar l'edil. Galiana va insistir que, per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia, des de la Regidoria de Comerç es va crear una línia de subvencions específica per als venedors dels mercats ambulants de la ciutat.

Una de les grans incògnites serà la Cavalcada dels Reis Mags, el format tradicional de les quals té poca aparença de poder-se celebrar donada la gran quantitat de persones que congrega al seu pas. En aquest cas, Galiana aposta per celebrar-la, si bé admet que amb “les limitacions” i les mesures sanitàries que siguen necessàries per la Covid-19.

“La idea és que siga com una cavalcada”, afirma, encara que precisa que la seua proposta ha de rebre el vistiplau de l'administració autonòmica per a tirar avant. Si eixa proposta no s'accepta, “es farà un pla B, un C o tots els que facen falta” perquè eixe acte puga tindre lloc. “Anirem veient. Cal veure-ho tot: les mesures de seguretat, com entra la gent, com es controla l'aforament, les separacions...”, explica.

“Crec que no podrem tirar caramels. Potser confeti o fer alguna cosa perquè hi haja llum i color. Perquè els xiquets vegen als Reis Mags. Tindrà les seues limitacions. Volem veure quina fórmula hi ha per a col·locar al públic i tindre'l controlat”, agrega.

El titular de Cultura Festiva sosté que “els Reis vindran sí o sí” i advoca per “llançar el missatge als xiquets que els Reis vindran encara que hi haja pandèmia. “Com vindran no ho sé. No sé si en carrossa com tots els anys, si en un vídeo...”, exposa.

Galiana considera que “cal dir a la gent que tindrem Reis”, també pensant en el comerç. Destaca que “el 30% o 40% de les seues vendes” es produeixen per Nadal i advoca per animar a la gent a realitzar les seues compres en els establiments de la ciutat. “No és opció que es quede a la seua casa comprant. Si ens quedem a casa i comencem a comprar per internet, és la ruïna total”, afig. “La campanya de Nadal és importantíssima” finalitza.

Unes festes diferents

Expojove. El macroesdeveniment infantil i juvenil no se celebrarà enguany. El Nadal passat va congregar a 113.000 persones en Fira València, un 5% més que les anteriors.

Mercats ambulants. Tampoc s'habilitaran els tradicionals mercats nadalencs de la plaça Ciutat de Bruges i del Cabanyal.

Decoració. Hi haurà il·luminació nadalenca en el centre i en els barris, així com 12 arbres de Nadal.

Halloween i Tots els Sants. L'alcalde, Joan Ribó, demana “prudència” i insta a “guardar les mesures de seguretat” per a evitar contagis en les festes de l'1 de novembre.