Puig descarta esperar al Govern i prepara el toc de queda en la Comunitat Valenciana

La Generalitat dictarà una resolució en les pròximes hores per a decretar el toc de queda, és a dir, la limitació de la mobilitat nocturna entre les 0.00 i les 06.00 hores en tota la Comunitat Valenciana fins al 9 de desembre. El president Ximo Puig ha comparegut a última hora d'aquest dijous després d'una jornada intensa de reunions amb els líders polítics i agents socials que ha culminat amb la del Consell Interterritorial de Sanitat.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comunicat en aquesta trobada la sol·licitud d'aquesta mesura però, davant la falta d'acord i la voluntat d'esperar a trobar l'instrument jurídic adequat, Puig ha dit que la Comunitat Valenciana "prendrà les seues decisions", per la qual cosa ha encarregat a l'Advocacia de la Generalitat i a la Conselleria de Sanitat l'elaboració d'aquesta resolució, que s'adoptarà "en les pròximes 48 hores" i de la qual s'informarà "amb antelació" a la ciutadania.

A més, aquest marc jurídic serà remés al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a la seua ratificació, que es preveu per als primers dies de la setmana que ve.

El Govern valencià busca, amb aquest toc de queda, previndre per a evitar una situació pitjor. De fet, és la segona autonomia amb menor incidència acumulada, per damunt de Canàries. "Tenim una menor incidència, però no estem bé", ha afirmat Puig, qui ha citat l'augment del 45% en la incidència dels contagis durant les últimes dues setmanes i del 97% en la pressió hospitalària a l'octubre (un 65% en les UCI) com els signes d'alerta que li porten a prendre aquesta decisió.

Segons Puig, el toc de queda no afectarà l'economia, ja que els qui hagen de treballar continuaran fent-ho. També es podrà circular pel carrer en cas d'urgències mèdiques i d'atenció a persones dependents. En la franja des de la mitjanit fins a les 6.00 del matí "hem detectat que s'estan disparant els contagis", segons Puig. En aquesta línia, busca posar límit a les festes privades, els botellots i les reunions socials.

L'objectiu del toc de queda és triple: "frenar al virus, evitar mesures més dures i arribar al Nadal en la millor situació possible" per a la campanya de compres, tant a nivell econòmic com d'increment de la mobilitat, segons ha manifestat el cap del Consell.

"Encara estem a temps d'impedir que la situació empitjore", ha asseverat Puig, qui ha fet una crida "a la corresponsabilitat" de la societat valenciana. "La relaxació no és una opció, el que fem ara servirà per a superar la pandèmia i reactivar la vida econòmica i social", ha dit.

"En absolut descartem cap instrument", ha afirmat el cap del Consell en relació a un possible estat d'alarma si el TSJCV no ratifica el toc de queda que prepara el Govern valencià.

Barceló: La presa de decisions "mai és demorable"

Per part seua, Barceló ha incidit en què la presa de decisions "mai és demorable", en referència a la inacció després del Consell Interterritorial. “La resta de comunitats autònomes s'han anat sumant a la posició de la Comunitat Valenciana” quan aquesta ha mostrat la seua voluntat d'aplicar la mesura, ha apuntat.