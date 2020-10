Asraf Beno confiesa que está enfadado con Anabel Pantoja tras haberle pedido la mano a su prima Isa P.

Aunque Asraf Beno e Isa Pantoja llevan juntos desde que salieron de GH VIP 6 a finales de 2018, al modelo parece que le ha costado entrar en la familia, aunque por fin le han aceptado. Aun así, parece que con quien aún no ha aclarado ciertos temas es con Anabel Pantoja.

El ceutí le pidió la semana pasada la mano a la hija de la tonadillera, por lo que los planes de boda ya están en marcha. Muchas son las felicitaciones que les han llegado por parte de su familia, como la de Kiko Rivera a través de Instagram. Pero parece que la red social también es foco de alguna discusión, pues lo que ha provocado el enfado de Asraf Beno con Anabel Pantoja.

"Anabel me ha dejado de seguir en Instagram, estoy enfadado con ella. Me encontré de repente con eso", confesó en una entrevista en exclusiva con Lecturas. "No entiendo qué ha pasado", añadió destacando lo feo que le parece el gesto. "Yo también la he dejado de seguir".

Quizá todo tenga que ver con el rifirrafe que tuvieron en verano cuando Isa P. dijo en una entrevista que ahora da "menos problemas" que su prima Anabel, comentario que molestó a la sobrina de Isabel Pantoja. "En su momento también me han afectado muchas cosas y nadie pensaba en mí", respondió entonces Asraf Beno.

Días después publicaron una foto familiar en la que aparecían todos juntos y felices, por lo que el enfado parece que no fue para tanto. De hecho, la colaboradora de Sálvame felicitó a su prima por su reciente compromiso, aunque no ha su primo político.