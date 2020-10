Chelo García Cortés sustituye a María Patiño al frente de 'Socialité' y se monta una bronca en el plató de 'Sálvame'

La periodista Chelo García Cortés es la primera concursante de una nueva sección de Sálvame llamada Quiero Dinero, en la que se somete a los colaboradores a diversas pruebas y retos. Los de la colaboradora han despertado enfados entre sus compañeros, tanto por sus decisiones como por sus comentarios.

Especialmente con María Patiño, compañera de la primera y presentadora de Socialité. De hecho, una de las pruebas de Chelo García Cortés era si aceptaba presentar este sábado el programa de María Patiño, algo que Cortés aceptaba sin problema, dejando sin trabajo este fin de semana a Patiño.

"El sábado me puedo levantar más tarde", decía Patiño, molesta hasta que caía en otro detalle: "¿Y ella cobra también mi sueldo?", preguntaba y la respuesta era afirmativa.

"Me sentiría humillada porque a ningún presentador se le ha quitado su trabajo. Estoy jorobada", decía María Patiño, que además le advertía a su compañera que procurara hacer bien su trabajo y cuidar la audiencia: "Que no baje el programa ni una décima", le exigía.

Pero la bronca llegó más tarde, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Chelo García Cortés si se había sentido apoyada por sus compañeros durante la realización de los retos impuestos por el Quiero Dinero.

"No me sentí apoyada por ninguno", respondía la periodista, algo que enfadó enormemente a María Patiño.

"En todas las decisiones que has tomado, con independencia de que esté de acuerdo o no, he estado a tu lado", se quejaba María Patiño, cabreándose por momentos. Al cabo de un rato, tras un tenso diálogo, Patiño acababa gritando "¡Estoy hasta las narices!" y salía del plató temporalmente, para tranquilizarse.#