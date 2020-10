Anna Wintour y su marido se separan tras más de 20 años de relación

Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue USA, y su marido, el millonario inversor de telecomunicaciones Shelby Bryan, se han separado después de más de 20 años de relación, informaron este jueves los medios locales.

Según el diario Page Six, que anteriormente ya había informado de que la pareja no atravesaba por un buen momento, se desconoce exactamente qué es lo que ha causado la ruptura definitiva.

Mientras algunos medios apuntan a la posible vuelta de Bryan, de 74 años, con su exmujer, Katherine Bryan, otros señalan simplemente a la erosión de la relación con el tiempo, que empeoró notablemente después de revelarse que el magnate debía alrededor de 1,2 millones de dólares en impuestos.

"Ese fue el principio del fin", dijo una fuente anónima a Page Six. "Él comenzó a ser una carga", agregó.

Wintour y Bryan se conocieron en un evento de gala para recaudar fondos para el Ballet de Nueva York en 1997, cuando ambos aun estaban casados con otros cónyuges: la gurú de la moda era pareja del psiquiatra David Shaffer, con quien tuvo dos hijos, y el millonario estaba con su segunda esposa Katherine Bryan.

No fue hasta 1998 cuando comenzaron a surgir rumores de la relación entre ambos, puesto que Wintour siempre ha sido muy discreta con su vida privada, algo de lo que habló brevemente en un artículo en The New York Magazine en 1999.

"Hay ciertas cosas sobre las que nadie quiere leer en los tabloides. Sabes que tus amigos y tu familia tienen una visión, y que el mundo exterior tiene otra, y eso es simplemente algo en lo que no te enfocas", explicó.