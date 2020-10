Wyoming, escandalizado por el precio de las mascarillas: "¡Es una barbaridad!"

La moción de censura de Vox acaparó casi todo el tiempo de El intermedio de este jueves, pero Wyoming y Sandra Sabatés también tuvieron tiempo de comentar otros temas, como el gasto medio de las familias en las mascarillas.

"Su elevado precio está generando cierto malestar entre las familias con menos recursos", señaló la periodista, que recordó que "es de uso obligatorio" y cómo afecta su uso "a los gastos familiares".

Sabatés explicó que "una mascarilla quirúrgica cuesta, de media, 0,60 céntimos, y si respetamos las recomendaciones sanitarias, habría que cambiarla cada cuatro horas, lo que supondría dos mascarillas por jornada laboral o lectiva".

"Una familia de cuatro miembros usaría al día ocho mascarillas, lo que supondría un gasto de casi cinco euros (4,80€); que al mes suma casi 150 euros (148,80€); y al año, más de 1.750 (concretamente, 1752€)", añadió la presentadora.

Wyoming no pudo evitar exclamar: "¡Qué barbaridad! Mil ochocientos euros. Insistimos, en un producto de uso obligatorio por ley, ese dinero es más de un alquiler y que el sueldo medio en España".

"Es urgente que el Gobierno tome cartas en el asunto y baje el precio de las mascarillas. Si no lo hace, propongo como remedio que este año la lotería de Navidad no se sorteen 400.000€, sino 400.000 mascarillas. No habrá tanta diferencia, en ambos casos el premio servirá para tapar agujeros", concluyó el presentador.