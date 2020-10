Tamara Falcó, sobre el Papa Francisco: "Pobre hombre, le ha tocado esa posición que es súper difícil y no le gusta"

Tras la entrevista a Vanesa Martín (que presentó su nuevo disco, Siete veces sí) y la reaparición de El Monaguillo con su sección de productos de Japón, Pablo Motos dio paso a la mesa de debate de El hormiguero.

Un jueves más, la mesa contó con sus colaboradores habituales: Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, que comentaron algunos temas de actualidad como la moción de censura de Vox o los datos del coronavirus.

Motos también destacó que "el Papa Francisco ha dicho que apoya las uniones civiles entre homosexuales, que tienen derecho a la familia y son hijos de Dios". Pardo y Roca dieron su opinión, pero el presentador quiso saber la de Falcó.

Antes de que la diera, Del Val dijo que "al igual que los políticos, es más publicista que otra cosa", entonces la colaboradora le interrumpió: "De mi Papa no digas eso", mientras que Trancas exclamó: "¡Que hay movida!".

"Pobre hombre que le ha tocado esa posición que es súper difícil y no le gusta. Tuve la sensación cuando estuve con él que lo hace porque es su deber y que le han escogido", afirmó Falcó.

Y añadió que "es una persona que le gusta estar con la gente. Le vi en la Fundación Scholas contento de que esos jóvenes estaban saliendo adelante con sus proyectos".

Motos le pidió que explicara cómo fue su encuentro con Francisco ya que "hablas así de él... ¿Alguno más de la mesa ha estado con el Papa? No", preguntó el valenciano a sus colaboradores.

"Me llamaron para que presentara un evento con el Papa y pensé que me estaban tomando el pelo, por eso avisé a mi agente y me dijo que iba a ir a la reunión de Francisco con la Fundación Scholas y que iba a conocerle", recordó la hija de Isabel Preysler.

Tamara Falcó y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Falcó comentó que tuvo que presentarlo sin apenas habérselo preparado y que "nadie sabía que yo nunca había presentado nada". Motos quiso saber si metió "la pata el algún momento".

La colaboradora le contestó afirmativamente: "Se lo he contado a tu mujer y por eso me lo estás preguntando", le dijo Tamara a Motos: "Exactamente, eso es lo que ha pasado"; reconoció el presentador entre risas.

"Hice que unos políticos salieran del escenario para que cantaran unos niños, cuando no era eso lo que tenían que hacer, pero el Papa estaba encantado y todo salió fenomenal. Me regaló un rosario", concluyó