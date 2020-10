Pablo Motos: "Fumarte un cigarro con Sabina es como hacer surf con Fernando Simón"

El hormiguero cerró una de sus semanas más musicales con la visita de Vanesa Martín, que presentó este jueves en el programa de Antena 3 su séptimo disco de estudio, Siete veces sí, a la venta a partir del 23 de octubre.

"Mañana sale el álbum, estoy muy sensible, es de locos sacar un disco con los tiempos que corren", afirmó la cantante. "Me iba a tomar un año sabático, viendo mundo, componiendo temas para otros artistas, pero quién nos iba a decir que iba a venir una pandemia. Así que nos confinaron, me puse a escribir, a componer... y así salió", añadió.

Pablo Motos quiso saber la motivación de la malagueña por sacar un disco en los tiempos que corren y si no había pensado esperar para publicarlo. Martín contestó que "mi propia discográfica me llamó hace poco para una reunión y me dijeron que lo pensara bien, que era una locura sacarlo ahora".

"Además, este disco está muy pensado para el directo y no sabemos cuándo saldré de gira, pero... ¿Qué hago yo con ese disco en un cajón?", señaló la artista, que ha tenido que tirar de tecnología para la presentación: "La hicimos esta mañana y la han seguido muchas personas por redes sociales", afirmó.

La cantante también comentó con el presentador una anécdota que le sucedió con sus padres y Sabina en Argentina: "Me los llevé conmigo y recuerdo que Joaquín tocaba el día de antes que yo", comentó.

"Me invitó a cantar con él y al día siguiente de actuar yo, nos invitó a comer en Puerto Madero. Joaquín le dijo a mi padre: Paco, vamos a fumar, y al salir se levantó la gente que va de seguridad con Sabina en Argentina", afirmó.

"Mi padre ni se enteró y pensó que eran unos chicos que estaban allí comiendo, les dejó pasar. Joaquín insistió que pasara mi padre, y él le decía que no, que primero pasaran los muchachos y luego ellos", recordó entre risas.

Pablo Motos y Vanesa Martín, en 'El hormiguero' ATRESMEDIA

Motos añadió riendo que "tu padre tiene el honor de haberse fumado un cigarro con Sabina, que es como jugar al tenis con Rafa Nadal o como hacer surf con Fernando Simón".

Tomando el té con Salma Hayek

"Hay gente que no le pasa nada y estamos los que vamos de anécdota en anécdota porque: ¿Qué es lo que sucedió para que te tomases un té en casa de Salma Hayek?", preguntó el presentador a su invitada.

Tras un concierto en Londres, la cantante "estaba en el camerino con una directiva queme dijo que habían estado a punto de venir a verme Salma Hayek y otra actriz de la que no puedo decir el nombre, porque han rodado juntas una película y, si lo digo, rompo el misterio. Yo me lo tomé a cachondeo".

"Al día siguiente me dice que como Salma se había quedado con las ganas de verme, me invitaba a comer, pero yo había quedado con mis amigas para ir a comer al restaurante de Dabiz Muñoz, y me dijo que fuera después a tomar el té a su casa", comentó Martín.

La malagueña señaló que "me gasté como 180 euros en dulces para llevarlos porque no sabía cuál le gustaría", y añadió que "hablamos de música, ella divina y muy maja. Luego nos enseñó la casa, donde tenía una piscina enorme cubierta... De repente, emocionada, vi varias colchonetas hinchables y me salió decir: Anda, mira, cómo el mío".

"Me preguntó si tenía una zona de baño interior", y, entre risas, Martín indicó que le contestó a la actriz mexicana fue que "no, lo que tengo es un hinchable de un unicornio como el tuyo", concluyó.