El sector agroalimentario de C-LM crece incluso en situaciones de "enorme dificultad" como esta, según la Junta

Martínez Arroyo, que ha comparecido en el pleno de las Cortes para informar sobre los últimos acuerdos comerciales llevados a cabo en el sector agroalimentario, ha resaltado así datos de este ámbito como el incremento de la facturación en las exportaciones respecto al año anterior.

Ha valorado en este punto el esfuerzo realizado por el IPEX para promocionar el sector en un "año muy difícil" para hacerlo en el exterior, pese a lo cual en lo que va de año se han celebrado 46 acciones promocionales en las que han participado 235 empresas de Castilla-La Mancha, el 50 por ciento de ellas del sector agroalimentario.

El titular de Agricultura ha indicado que este es "probablemente el sector económico que más está tirando del carro y más lo va a hacer en el futuro", y tras repasar distintos datos, ha resaltado el "récord histórico" de venta de vino a Japón o los datos del queso manchego, "que ha sido capaz de sobreponerse a la situación de dificultad" en lo que ha denominado como "el campeón de la resiliencia en Castilla-La Mancha", con un incremento de ventas tanto en el interior como en la exportación, especialmente en EEUU.

El consejero se ha detenido finalmente en el acuerdo de protección firmado el 14 de septiembre entre la UE y China para proteger un centenar de indicaciones geográfcias y denominaciones de origen europeas en el país asiático a cambio de hacer lo mismo en la UE con otras cien chinas, entre la que figuran 12 denominaciones de origen de las que tres son de Castilla-La Mancha, y ha asegurado que este Gobierno defiende los intereses de la región "con honestidad y mucho trabajo".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Cs, Alejandro Ruiz, ha iniciado su intervención asumiendo que los ofrecidos por el consejero son "datos absolutos" y por tanto no se pueden valorar ya que "no sabemos cuáles eran las previsiones" de la Consejería. "Podemos darle las gracias por la comparecencia" pero no, ha indicado, si hay que darles la enhorabuena o hay "que tirar de las orejas".

Ruiz también ha echado en falta un plan de contingencia para afrontar la situación de las exportaciones, como pidió su grupo, ya que la "incertidumbre" de la que habla cuando se refiere a la política del presidente de EEUU, Donald Trump, y al Brexit "no la habría".

Desde el PP, la parlamentaria Lola Merino ha criticado que Martínez Arroyo se haya dedicado a ofrecer datos que ya se conocen a través del Ministerio, el ICEX, el IPEX o la propia Consejería, lamentando que no haya anunciado "ni una sola medida" para ayudar a agricultores y ganaderos.

"Lo único que ha anunciado es el acuerdo de la UE con China" que, como ha destacado la diputada 'popular', "aún no está en marcha", pues la previsión es que entre en vigor el año que viene. Al respecto, ha preguntado al titular de Agricultura si cree que ese acuerdo es la solución para todos los problemas del campo de la región, cuando solo recoge tres figuras de la región, dos de ellas del vino. "Tenemos a dos figuras, que son Page y el consejero, y no precisamente de calidad", ha precisado.

Finalmente, la diputada socialista Joaquina Saiz se ha preguntado si al PP "le parece mal" que se proteja a las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha, y ha aplaudido el trabajo del Gobierno y el consejero para proteger a los productos de la región "frente a los abusos" y porque ha "luchado mucho" para que estas denominaciones de origen entren en el acuerdo con China, "y no serán las únicas", ha augurado.

En su segunda intervención, Martínez Arroyo, en respuesta a Alejandro Ruiz, se ha mostrado a disposición para contar cómo ha sido y está siendo el seguimiento de los distintos indicadores que figuran en el Plan de Desarrollo Regional (PDR) y le ha indicado que, en relación a los problemas del Brexit y de los aranceles de EEUU, se ha trabajado desde la perspectiva de la contingencia.

A Lola Merino le ha contestado que "llegan tarde" pidiendo medidas para el sector agrario ya que el Gobierno ha puesto en marcha muchas desde que comenzó la pandemia. "En marzo fuimos muy rápidos, precisamente con el sector ganadero", ha subrayado el consejero, que es consciente de que a veces aciertan y a veces no aunque siempre dan la cara, algo que no puede decir el PP de su etapa de Gobierno en la región.