Coronavirus.- CSIF pide "con carácter urgente" equipos de protección para la plantilla del Ayuntamiento

Desde CSIF Jaén se entiende que sólo mediante la utilización de dichos equipos de protección por parte de los empleados públicos del Ayuntamiento jiennense se minimiza la posibilidad de contagio, máxime cuando estas últimas semanas se ha agravado la situación en Jaén por el aumento de casos de contagios por covid-19.

El responsable del sector de Administración Local de CSIF Jaén, Enrique García, ha subrayado en un comunicado que "no sólo no contamos con suficientes equipos de protección individualizados para el personal, sino que no hay o desconocemos que haya protocolo alguno anticovid de carácter general para el Ayuntamiento, empresas municipales y organismos".

A juicio de García, "la salud laboral no parece estar entre las prioridades de la Concejalía de Personal y Recursos Humanos, puesto que a la falta de EPI se suma que el Ayuntamiento no dispone de Comité de Sanidad y Salud, el órgano más importante en materia de seguridad en un consistorio". Desde CSIF, ya se ha solicitado este año mediante cuatro escritos la necesidad de constituir dicho comité, "sin que se haya movido ficha al respecto por parte del gobierno municipal".

Ha resaltado que su puesta en marcha es "fundamental en casos como los actuales en plena pandemia, puesto que tiene las competencias de vigilancia, control de las medidas a aplicar en las diferentes instalaciones municipales, así como la responsabilidad de estudiar y negociar las decisiones en esta materia y de solucionar deficiencias como las detectadas hoy por hoy en cuanto a falta de equipos de protección".

Actualmente, además del propio edificio del Ayuntamiento, las dependencias municipales que sufren más deficiencias de suministro de equipos de protección individuales, según CSIF, son la Gerencia Municipal de Urbanismo, Cultura, la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios Municipales (Epassa) y la Jefatura de Policía Local. Por el contrario, hay normalidad en lo que respecta a equipos de protección en el Patronato Municipal de Deportes, Bomberos, Somuvisa y el Patronato Municipal de Asuntos Sociales (PMAS).