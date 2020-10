Cultura.- Caixaforum València creix en l'Àgora "al ritme previst" i proposant "un joc amb l'espai"

A més, està pensat per a acollir una activitat contínua -l'objectiu és que "passen coses tots els dies"-, part de la qual estarà programada per la Fundació "la Caixa" i aproximadament el 50 per cent correspondrà a iniciatives d'entitats valencianes a les quals se'ls cediran espais.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidro Fainé, han visitat aquest dijous les obres del nou contenidor cultural, instal·lat en l'interior de l'Àgora que va dissenyar Santiago Calatrava per a la Ciutat de les Arts.

L'adequació va començar el passat mes de març i es va veure afectada durant 26 dies per l'aturada imposada per l'Estat d'Alarma a causa del coronavirus. No obstant açò, el calendari de treball "segueix segons el previst" i la data d'obertura es manté per al 2022.

El projecte presentat per l'arquitecte Enric Ruiz-Geli i el seu estudi Cloud 9 "respecta i conviu" amb l'Àgora i, a més, proposa un "joc" mitjançant diversos elements diferenciats col·locats a diferents distàncies del sòl. Així, es desplegaran dos sales d'exposicions, un auditori amb capacitat per a unes 290 persones, llibreria, restaurant, botiga i un particular habitacle per a les activitats de caràcter educatiu i familiar: el 'núvol', situat a uns 9 metres d'altura.