Coronavirus.- El PP demana a Puig més test i rastreig i solucionar el problema dels MIR a més del toc de queda

Així ho ha indicat la síndica 'popular' després de la reunió que ha mantingut amb el cap de l'executiu valencià, en la qual Puig li ha traslladat la seua idea de demanar en el Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dijous la declaració del toc de queda de 00.00 a 06.00 hores en tota Espanya.

Bonig ha demanat "informació real i verídica" a Puig per no "alarmar als valencians i dir-los la veritat i la realitat". La líder 'popular' ha criticat que Puig diguera dijous passat en seu parlamentària que la Comunitat "estava bé" i que el sistema sanitari "estava preparat per a una segona onada". No obstant açò, ha indicat que el president li ha traslladat: "Seguim estant millor, però era moment de prendre mesures".

A més, ha afegit, és "necessari que el Consell ajude tots aquells sectors que se'n van a veure limitats en la seua activitat amb aquesta decisió, sectors que han mostrat una actitud exemplar en tota aquesta pandèmia, perquè, si no, anem a pegats i els pegats no solucionen el problema".

La presidenta del PPCV ha assenyalat que el seu partit "ha mantingut una lleialtat crítica i incidim en la necessitat de la reforma de la normativa per a donar instruments jurídics a les CA perquè puguem actuar de manera conjunta i evitar que cada regió actue de forma diferent, perquè açò només crea incertesa. Demanem a Sánchez, com ha demanat el president nacional del PP, Pablo Casado, instruments legals eficaços".