AMP.- Puig proposa declarar el toc de queda de 0.00 a 6.00 hores fins al 9 de desembre

Així ho han indicat els representants d'UGT, CCOO i CEV en roda de premsa després de mantindre una reunió amb Puig, on els ha traslladat que portarà la petició al Consell Interterritorial d'aquest dijous per a declarar aquest toc de queda de 0.00 a 6.00 hores a tota Espanya però, en cas que la resta de regions no ho accepten, buscarà la fórmula per a declarar-ho a la Comunitat Valenciana. Segons han assenyalat, la Generalitat té la intenció que la mesura s'implante "com més prompte millor".

La idea és que el toc de queda dure fins al 9 de desembre per a arribar a Nadal amb unes xifres de contagis per coronavirus baixes que permeten compatibilitzar una major mobilitat dels ciutadans per a les festes.

Segons ha indicat el president de la patronal, Salvador Navarro, aquesta és la idea que els ha avançat Puig encara que, en tot cas, la seua continuïtat o no "dependrà dels resultats". En cas contrari, estan oberts a plantejar-se "un altre tipus de solució".

El líder d'UGT PV, Ismael Sáez, ha apuntat que els agents socials ha assegurat que tenen coincidència "plena" amb la mesura, amb la qual estan d'acord i que els agradaria que fora de caràcter estatal, mentre que per part de CCOO, el seu secretari general, Arturo León, ha dit que encara que la Comunitat Valenciana és una de les autonomies que presenta millor situació epidemiològica "no convé esperar a tindre unes dades dolentes que obliguen a adoptar unes decisions més dràstiques".

NO AFECTARÀ ELS TORNS DE NIT

La mesura no afectarà els treballadors amb torns de nit. De fet, Navarro ha ressaltat que el toc de queda se centra en l'oci nocturn no reglat, "que és on estan sorgint els brots".

El líder de la patronal ha manifestat que la franja proposada permetrà al sector hosteler "anticipar els sopars" i que deixa una "franja adequada per a atendre la clientela de la vesprada-nit amb temps suficient per a arreplegar-se a les seues cases". "Les sis del matí és una hora lògica, per l'inici de la jornada laboral", ha agregat.

Així, ha defès que aquesta reducció de mobilitat és "més lògica" des d'un punt de vista empresarial, i ha insistit que "tindre dades millors que altres comunitats autònomes no ens ha de situar en la comoditat". "Aquesta és una situació progressiva, i cal evitar tornar a una com la de l'inici de març, que va ser mortal per a l'economia", ha agregat.

León ha manifestat que la intenció de la Generalitat és "dur a terme un plantejament general en l'àmbit d'Espanya" per a aquesta mesures i que "en tot cas, si no fora possible, té l'alternativa d'intentar impulsar-la en l'àmbit de la Comunitat Valenciana".

Per la seua banda, Sáez ha destacat la importància que puga actuar la Policia de manera "absolutament segura", i que tinga "capacitat de traslladar al conjunt dels ciutadans en quines condicions els permet moure's i com no", i ha agregat que "l'obligació d'anar a treballar o prestar servicis essencials" queda fora d'aquestes mesures.

POLICIES LOCALS

També ha passat pel Palau de la Generalitat el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, qui ha destacat la problemàtica que venen detectant les policies locals, que han detectat al setembre i octubre entorn d'un 50% més de queixes per sorolls en festes en propietats privades, davant d'un 30% menys de queixes sobre establiments.

Per açò, ha defès que per a "no tindre conseqüències econòmiques és interessant la mesura que està plantejant la Generalitat". "Pot ser positiva, i si finalment és el Govern valencià el que les aplica, estaríem conformes i recolzant aquesta posició", ha agregat.