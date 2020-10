El PP pide a Barceló y Puig que prorroguen la concesión del hospital de Torrevieja "uno o dos años más"

Zaplana ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Alicante, durante la que ha indicado que la situación actual en la que se encuentra la sanidad pública, debido a la Covid, "no es el mejor momento para tomar decisiones en gestiones sanitarias de estas características". "Pensamos que deberían plantear hacer una prórroga de uno o dos años, durante el tiempo que dure el escenario de la pandemia. Las cosas que funcionan no se deberían tocar en este intervalo", ha dicho Zaplana.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado la síndica del PP, Isabel Bonig, que se ha reunido este jueves con Puig para ser informada de la posibilidad de un toque de queda en la Comunitat. La líder de los 'populares' valencianos ha cuestionado el anuncio de la reversión en estos momentos de "tanta incertidumbre e inseguridad" y a las "puertas de la segunda oleada", con un "colapso y preocupación" en las UCI, que están al 60 por ciento.

A su juicio, se trata de un "error sanitario" que pagarán tantos los profesionales como las personas, por lo que ha pedido a Puig que se siente a negociar con la concesionaria mientras dure la crisis y dedique "la cabeza y los recursos a salvar vidas".

AUDITORÍA

En la misma línea, los populares ha confirmado que pedirán una auditoría al Síndic de Comptes sobre la gestión del departamento de salud de La Ribera, que ya lleva dos años de gestión pública directa tras finalizar la concesión.

"Sabemos que se han detectado muchísimos fallos en dicho departamento, tanto en la asistencia sanitaria como en la de los profesionales", ha explicado Zaplana, quien ha añadido que el objeto de dicha auditoría es "clarificar los errores en la gestión" y procurar que no se repitan en el departamento de salud de Torrevieja "si se lleva a cabo la reversión de manera definitiva".

"Pedimos que se haga una auditoría en las mismas carácterísticas que se hicieron otras dos para los mismos departamentos, evaluar los fallos que hay en La Ribera, y poder aplicar esos indicadores en el hospital de Torrevieja", ha explicado el portavoz.

Sobre la reversión de la concesión de esta área de salud de la Vega Baja, los populares insisten en una prórroga de varios años porque "el Gobierno valenciano no tiene una alternativa para poder gestionarlo de manera directa". El PP considera que la decisión que ha tomado el Consell "no es acertada" viendo los resultados que tiene este departamento de salud.

"RENCOR Y ODIO"

"La decisión no se avala en ningún criterio técnico ni sanitario, ni de eficacia en la gestión, son decisiones que enmarcan en un ámbito político sectario y, en este caso, lo valoramos desde el rencor y odio a ese modelo de gestión", ha indicado el portavoz 'popular'.

Sobre la situación actual del departamento de Torrevieja, el diputado ha señalado que "hay dos problemas: uno laboral y el otro asistencial". "Hoy la Conselleria no tiene claro si el personal pasará a ser laboral a extinguir o pasará a la red pública. Es una situación compleja porque si no se resuelve la situación de los trabajadores, no sabremos cómo se va a organizar el futuro del departamento de salud", ha manifestado.

Por ello, Zaplana ha anunciado que el PPCV presentará una moción sobre en los ayuntamiento, a través de las Federación Valenciana de Municipios y Provincias. "La situación actual de la sanidad pública, con la gestión de la Covid, no es el momento propicio para acometer la reversión", ha concluido.