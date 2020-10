Coronavirus.- Cs demana un toc de queda "uniforme" en tota Espanya i que s'aplique per decisió "tècnica i no política"

20M EP

El síndic de Ciutadans (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, ha demanat que el toc de queda que va a proposar la Generalitat en el Consell Interterritorial de Sanitat siga "uniforme" en tota Espanya i que s'aplique per una decisió "tècnica i no política". A més, ha sol·licitat mesures per a donar suport a sectors com l'oci nocturn i de caràcter sanitari.