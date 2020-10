Aurah Ruiz desvela la gran cantidad de dinero que paga para cubrir las necesidades escolares de su hijo

En septiembre, el hijo de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez dio un importante paso al acudir al colegio por primera vez. Ahora, la exconcursante de GH VIP ha desvelado cuáles son los gastos que paga para cubrir las necesidades escolares especiales que necesita el pequeño.

El menor sufre una extraña e incurable enfermedad que dificultad su día a día, por lo que su madre tiene que luchar para proporcionarle una vida de lo más normal dentro de lo posible.

Tras más de un mes de adaptación, la canaria está convencida de que esta gran decisión ha merecido la pena aunque el comienzo no ha sido fácil: "El colegio se ha dado cuenta de que Nyan tiene algo más aparte de su enfermedad, tendría algo que le cuesta adaptarse a estar con los niños”.

.@aurahruiz muy preocupada, porque han detectado un nuevo problema, que hace que a su hijo Nyan le cueste mucho adaptarse al colegio 😨 https://t.co/xzIyIpDgGI — mtmad (@mtmad) October 22, 2020

Por ello, Ruiz ha tenido que contratar a una persona extra que esté todo el rato pendiente de él para así no tener que estar todo el tiempo allí, además del pago del centro privado que ha elegido para que siempre haya una enfermera.

En total, la suma de estos gastos es igual a 2488,78 euros sin incluir las terapias que son "carísimas", por lo que "todo el dinero que ella gana va primero para su hijo" ha afirmado en su último vídeo de Mtmad.

“Mi hijo va por encima de todo y me gasto lo que me tenga que gastar solo para que mi hijo el día de mañana pueda ser feliz y estar bien. Muchas de las cosas que tiene el niño ustedes no lo saben, no saben nada”, ha sentenciado.