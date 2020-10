Cañizares sobre les paraules del papa i l'homosexualitat: "Tinc amics homosexuals i el meu tracte ha sigut exquisit"

Cañizares s'ha pronunciat en aquests termes, després de presentar l'Any Jubilar Eucarístic del Sant Calze, en ser preguntat pel suport expressat pel papa Francesc a les unions civils entre homosexuals i per si està alineat amb la postura del pontífex.

"Jo estic sempre amb el papa, res més. Amb tot", ha assenyalat, encara que no ha volgut "entrar" en eixe tema "ni en un altre tampoc". "Tinc amics homosexuals també i que diguen quin tracte han rebut de mi. Que ho diguen ells, un tracte per a mi exquisit", ha agregat Cañizares, que ha asseverat que s'ha pronunciat "moltíssimes vegades" sobre "com cal acollir els homosexuals".

"No entre en eixe tema ni en un altre tampoc. Dic que m'adherisc al papa i que no entre en aquest tema, en cap tema concret", ha precisat el cardenal arquebisbe.

"Jo estic sempre amb el papa. Res més, amb tot", ha exposat Antonio Cañizares, qui ha mostrat també el seu suport a l'encíclica del Papa 'Fratelli Tutti'. Ha comentat que potser açò "ha sigut malinterpretat o que no ha sigut divulgat" pels mitjans de comunicació i ha convidat a entrar dins d'eixa publicació per a veure i comprendre "tot el del papa".

REUNIÓ DE SÁNCHEZ AMB EL PAPA

D'altra banda, preguntat per la trobada que van a mantindre al Vaticà el papa Francesc i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, Antonio Cañizares ha exposat que es tracta d'una reunió "que Déu sap tots els fruits" que tindrà. "Segur que alguns. Molts. Espere que sí", ha afirmat.