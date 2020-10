María Patiño insulta a Isabel Pantoja tras sufrir un inesperado lapsus en 'Sálvame': "¿Esto es demandable?"

María Patiño sufrió el pasado miércoles un divertido lapsus enSálvame cuando hablaba con sus compañeros sobre la mala época que atraviesa Kiko Rivera, así como de la reacción de su madre, Isabel Pantoja, ante la desagradable situación.

La colaboradora del espacio de Mediaset se equivocó durante su intervención. "Siempre he defendido que Irene se comporta más como una madre que como una amante o una mujer. Es más madre que la puta... que la Pantoja", corrigió, avergonzada.

El error de la tertuliana hizo que estallaran las carcajadas entre los colaboradores. "Se me ha ido. No pienso eso de ti. Iba a decir que estos puñeteros no me dejan hablar", se defendió, visiblemente arrepentida.

MARÍA PATIÑO DICIENDO PUTA EN LUGAR DE PANTOJA NO PUEDOO JAJAJAJA pic.twitter.com/Zc27heHtNs — Spooky Dani🎃 (@itsdanielromera) October 21, 2020

Así, Jorge Javier Vázquez aprovechó para gastarle una broma. "Despídete de Socialité. A ella se le acaba Idol Kids ahora", le dijo a su compañera, que le respondió: "Que lo haga por el sueldo que yo lo hago y por las horas que yo hago. Que lo presente".

Sin embargo, la tertuliana aprovechó para preguntar si lo que había dicho podía traerle consecuencias. "Oye, Jorge, que ha sido un lapsus. ¿Esto es demandable?", le dijo al presentador, quien, al igual que los espectadores, que dejaron sus comentarios en Twitter, se rio de la situación.