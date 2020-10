El Ayuntamiento informa de que la evolución de la pandemia "es positiva" en Trubia

El concejal ha argumentado en este sentido que en la información que se traslada al Ayuntamiento desde el Principado ya no se habla de "brotes aislados", sino de "transmisión comunitaria". El Principado informó este miércoles de que están activos 32 focos, 18 de ellos detectados en la última semana. No obstante, la información proporcionada por la Consejería de Salud no precisa los municipios en los que están activos.

El Observatorio de Salud en Asturias (OBSA), que publica datos actualizados relativos a la evolución de la pandemia en la región, refleja que desde el inicio de la emergencia sanitaria Oviedo acumula 1.586 casos positivos hasta el 12 de octubre, fecha de actualización de la tabla. En la segunda ola, Oviedo ha tenido hasta el 12 de octubre 905 casos.

También a 12 de octubre, la tasa de PCR positivas en Oviedo de los últimos siete días se sitúa en 91 positivos por 100.000 habitantes y el total acumulado de casos en los últimos siete días hasta el 12 de octubre eran 200.

Por otro lado, la tasa de morbilidad con COVID-19 hasta el 20 de octubre refleja que en Oviedo la incidencia acumulada a 14 días está situada en 250,8 casos por cien mil habitantes; mientras que la incidencia acumulada a siete días se encuentra en los 150,2 por cien mil habitantes.

"ES MUY INTERESANTE" TENER DATOS POR BARRIOS

En una rueda de prensa en la que Arias ha presentado una campaña del Ayuntamiento para fomentar entre los ovetenses la instalación de la app 'Radar Covid', el edil ha insistido en que sería "muy interesante" que los concejos cuenten con información de la incidencia del coronavirus por barrios.

"No hicimos una petición formal al Principado", ha asegurado, pero cree que, si los ayuntamientos tuvieran esos datos, se podrían "focalizar" las actuaciones en determinadas zonas del municipio "para reducir riesgos".

En cuanto a la campaña para la instalación de la aplicación móvil, Arias ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento es hacer todo lo que esté en su mano para "atacar" la situación con los medios de que dispone y frenar así la expansión del virus. Para ello se instalarán carteles informativos en los autobuses urbanos, los edificios municipales, y se celebrarán conferencias telemáticas, entre otras medidas.

Arias ha querido hacer también un llamamiento a los vecinos de Oviedo para que cumplan con las recomendaciones y obligaciones puestas en marcha. "Así no habrá contagios, podremos doblegar la curva y después al propio virus", ha explicado.

Ha pedido en este sentido que en las reuniones con amigos o familiares que se puedan celebrar en el ámbito privado se guarden las recomendaciones, se utilice la mascarilla, se guarde la distancia y haya un frecuente lavado de manos.