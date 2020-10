Puig proposa declarar el toc de queda de 0.00 a 6.00 hores fins al 9 de desembre

Així ho han indicat els representants d'UGT, CCOO i CEV en roda de premsa després de mantindre una reunió amb Puig, on els ha traslladat que portarà la petició al Consell Interterritorial per a declarar aquest toc de queda de 0.00 a 6.00 hores a tota Espanya però, en cas que la resta d'autonomies no ho accepten, buscarà la fórmula per a declarar-ho a la Comunitat Valenciana.

La idea és que el toc de queda dure fins al 9 de desembre per a arribar a Nadal amb unes xifres de contagis per coronavirus baixes que permeten compatibilitzar una major mobilitat dels ciutadans per a les festes.

Segons ha indicat el president de la patronal, Salvador Navarro, aquesta és la idea que els ha avançat Puig encara que, en tot cas, la seua continuïtat o no "dependrà dels resultats". En el supòsit contrari, estan oberts a plantejar-se "un altre tipus de solució".

El líder d'UGT PV, Ismael Sáez, ha apuntat que els agents socials ha assegurat que tenen coincidència "plena" amb la mesura, amb la qual estan d'acord i que els agradaria que fora de caràcter estatal, mentre que, per part de CCOO, el seu secretari general, Arturo León, ha dit que encara que la Comunitat Valenciana és una de les autonomies que presenta millor situació epidemiològica "no convé esperar a tindre unes dades dolentes que obliguen a adoptar unes decisions més dràstiques".