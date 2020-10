FAMPA-València demana classes presencials "al cent per cent" en Secundària per a evitar "greuges comparatius"

FAMPA-València assegura que ha tingut coneixement, mitjançant el contacte amb les seues AMPA, del "malestar que està generant l'organització de les classes en l'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional amb la mínima presencialitat exigida per la Conselleria d'Educació".

La federació eleva la seua petició a la Conselleria perquè "reconsidere que les classes siguen al cent per cent presencials donades les manques que s'estan detectant, com per exemple la pèrdua d'hàbits d'estudi i d'una part important d'ensenyament del temari de totes les assignatures, a més del desequilibri educatiu que està generant entre l'alumnat".