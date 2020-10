Los PP regionales de Madrid, Andalucía, Murcia difunden una campaña de “no a Vox” tras romper Casado con Abascal

La ruptura oficial que el líder del PP, Pablo Casado, ha escenificado este jueves en el Congreso con Vox no ha tardado en tener eco en los que a partir de ahora serán puntos claves de esta decisión. El PP de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia, comunidades donde los populares gobiernan con el apoyo externo del partido de Santiago Abascal, se han sumado esta mañana a una campaña en redes sociales que dice “Sí a España, NO a Vox”.

“Decimos NO a la polarización que VOX necesita. No a la España a garrotazos de trinchera, ira y miedo”. Este es el mensaje que ha lanzado a través de Twitter la cuenta oficial del PP nacional nada más terminar el celebrado discurso con el que Casado no solo ha anunciado que su partido votará ‘no’ en la moción de censura, sino que parece que se ha apartado definitivamente de Vox. “Hasta aquí hemos llegado”, le ha dicho a Abascal.

✅ SÍ a España.

❌ NO a Vox.#SíaEspañaNoaVoxpic.twitter.com/XNCxCzggak — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 22, 2020

Justo después, las cuentas oficiales del PP madrileño, andaluz y murciano han hecho suyo este mensaje, de “Si a España, NO a Vox”, al margen de que Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Fernando López Miras se convirtieron en presidentes regionales gracias al voto favorable de PP, Ciudadanos y también de los diputados de Vox en cada uno de los tres parlamentos regionales. Es la misma situación que se da, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, tal y como ha recordado este jueves Casado a Abascal, las coaliciones de gobierno las forman PP y Ciudadanos, mientras que Vox es un socio externo, capaz de condicionar las decisiones políticas y muy necesario, por ejemplo, para aprobar los Presupuestos. Más difícil sería que consiguieran tumbar estos gobiernos autonómicos. Para ello, Vox debería presentar una moción de censura y conseguir el apoyo -a un candidato de su partido, se supone- de los partidos de la izquierda en Madrid, Andalucía y Murcia.

Tras su duro discurso contra Abascal, Casado ha recordado en su réplica al líder de Vox que sus dos partidos no gobiernan “juntos” en ningún lugar y que los populares no son sus “rehenes”.